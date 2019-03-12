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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Diagne geri döndü!

Diagne geri döndü!

Geçen hafta yedek bekleyen Senegalli forvet dün sahada yer aldı ve 6 maç sonra golünü atmayı bildi.

Cimbom'un devre arasında 'dan 10 milyon euro'ya aldığı Diagne, karşısında ilk 11'deki yerini aldı. , sakatlığını atlattıktan sonra maçında yedek bıraktığı Senegalli forveti sahaya sürdü. Taraftarın büyük destek verdiği Diagne 1 gol atsa da ofsayt diye sayılmadı. Ardından bir tane daha atarak 6 maç aradan sonra sessizliğini bozdu. Diagne maç sonrası, "Gol atamama stresini geride bıraktım" diye konuştu.
  1. 12.3.2019
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