7. harika Muslera - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri 7. harika Muslera

7. harika Muslera

7. harika Muslera

Uruguaylı eldiven, ’de en çok kurtarış yaptığı karşılaşmayı oynadı, takımını ayakta tuttu.

Kaleci Muslera dün inanılmaz bir maç çıkardı. 32 yaşındaki Uruguaylı eldiven, 7 net kurtarışla alınan galibiyetin baş mimarmarından biri oldu. Özellikle Aslan 1-0 öndeyken, birbirinden kritik kurtarışlarla maçın kaderini değiştiren isim oldu. 'de en çok kurtarış yaptığı maçını oynayan Muslera 34'te Bahadır'ın yakın mesafeden kafa vuruşunu, 39'da Doukara'nın müthiş şutunu, 40'ta Diego'nun kafa vuruşunu çıkardı. 60'ta ise 'Örümcek adam' gibi adam gibi uzadı. Diego'nun şutunu kornere çalan başarılı eldiven yine Diego'nun ceza alanı ön çizgisinden nefis volesini 90'dan çıkardı. Ardından Cimbom 2-0'ı buldu. 80'de Serdar ve 81'de de Fredy'nin harika vuruşlarını önleyen Uruguaylı, kalesinde duvar ördü.
  1. 12.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

7. harika Muslera haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN