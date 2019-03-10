Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor
10 Mart 2019, Pazar
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'ın konuğu

Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor

, Spor Toto 'de 25. haftanın kapanış maçında yarın 'u konuk edecek.

Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan , 1 maç eksiğiyle lider 'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.

Linnes kart sınırında
Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.


Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında 'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu
Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk 'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.

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  1. 10.03.2019
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