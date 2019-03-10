Galatasaray'da büyük değişim!

Fatih Terim, ligin 25. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Galatasaray'ın tecrübeli hocası, 1-1 sona eren Erzurumspor karşılaşmasında 11'de oynattığı 5 ismi kulübeye çekecek. Geçtiğimiz hafta Mariano'nun cezası nedeniyle sağ bekte oynayan Semih, yerini Brezilyalı futbolcuya bırakacak.



SELÇUK'A KESİK



Terim, solda da Emre Taşdemir'i kesip, Linnes'i oynatacak. Sakatlıktan kurtulan Fernando'yu 11'e monte edecek olan deneyimli teknik adam, Selçuk'u kenara alacak. Son haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Onyekuru'nun yerinde de Emre Akbaba olacak. Erzurum'a karşı en uçta oynayan Mitroglou ise formasını Diagne'ye bırakacak.



ONLARA DURMAK YASAK



Sarı-kırmızılılar, ligin 25. haftasında yarın oynanacak Antalyaspor maçı için hız kesmiyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tesislerinde çalışan Galatasaray, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Nagatomo, kendisi verilen özel programı uygularken, dünkü idmanın ardından takım kampa girdi.



ALACAKLAR ÖDENDİ



Cimbom'da 23 Mart'ta gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesi futbolcu ve personellerin alacakları ödendi. Oyuncuların ocak ve şubat aylarına ait alacaklarına karşılık banka hesaplarına 50 milyon TL yatırıldı. Takımın şampiyonluk yarışından kopmamasını hedefleyen yönetim, genel kurul öncesi de sıkıntı yaşamamak için ödemeleri gerçekleştirdi.



TELEKOM'DA ÖZEL ETKİNLİK



Başkan Mustafa Cengiz, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle önceki gece bir organizasyon düzenledi. Galatasaray'ın kadın yöneticileri ile basketbol, voleybol takımları, kulüp çalışanları geceye katıldı. Türk Telekom Stadı'ndaki etkinlikte konuşan Cengiz, "Bu vesile ile bütün camiamızın ve dünya kadınlarının gününü Galatasaray adına kutluyorum. İyi ki varsınız" sözlerini sarfetti.