Fernando Muslera'dan şampiyonluk açıklaması

Sorunsuz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uruguaylı, "Tüm takımın ortak hedefi sezon sonunda Galatasaray'ın şampiyon olması" açıklamasını yaptı.



HERRERA İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA



Ocak ayında Galatasaray'ın gündemine giren Herrera ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Meksikalı için kimseyle anlaşmadıklaını belirten Moraes, "Herrera geçen ay Roma, Tottenham ve G.Saray'a imza attı! Her gün yeni haberler çıkıyor ama kimseyle anlaşmadık" dedi.



MARIANO: "GİTMİYORUM"



Sezon sonunda ayrılacağı yönünde haberler çıkan Mariano, konuyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray ile 2020'ye kadar sözleşmesi olduğunu hatırtalan Brezilyalı, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum ama burada olmaktan çok mutluyum. Önemli bir mücadele içindeyiz ve yalnızca sahaya konsantre olduk" diye konuştu.



BU STATTAN ÇIKIŞ YOK



Bu sezon sahasında rakiplerinin kabusu olan Galatasaray, iç saha puan durumunda zirvede yer alıyor. Oynadığı 12 Lig karşılaşmasında 8 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 4 de bareberlik aldı. Taraftarı önünde yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Aslan, rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.



DİVAN KURULU İÇİN GERİ SAYIM



Galatasaray'daki mali genel kurul öncesi 15 Mart'ta yapılacak divan kurulu sert geçecek. Yönetimin toplam borcu açıklayacağı kongrede bir de sunum gerçekleştirilecek. Divanda ayrıca üyelikleri iptal edilecek isimlerle birlikte disipline verilen ve ceza alanların durumu da gündeme getirilecek.