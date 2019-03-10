Fatih Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz'a hiç yenilmedi
10 Mart 2019, Pazar
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eski öğrencisi 'a hiç yenilmedi

Fatih Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz'a hiç yenilmedi

Teknik Direktörü ile Teknik Direktörü bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, eski öğrencisi Korkmaz'a puan vermedi.

Spor Toto 'de ile arasında oynanacak mücadelede eski dostlar rakip olacak. Antalyaspor Teknik Direktörü , yıllarca sarı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray'da oynarken 'in de öğrencisiydi. İkili Avrupa'da sayısız başarılar kazanırken, Kupası'nı da Türkiye'ye getiren kadrodaydı.

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Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de üç kez rakip oldu. Bu üç maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, Korkmaz ise Kardemir Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor'un başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu üç karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı.

İki teknik adam arasında oynanan müsabakalar şöyle:
30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0
14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1
06.10.2018 Antalyaspor (Bülent Korkmaz): 0 - Galatasaray (Fatih Terim): 1
Arda Turan:

  1. 10.03.2019
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