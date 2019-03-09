Galatasaray'da Kadınlar Günü kutlandı

Teknik direktör Fatih Terim'in ev sahipliğindeki etkinliğe futbolcular eşleriyle birlikte katıldı. Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da yer aldığı organizasyon bir hayli keyifli geçti. Yemekte Fernando Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü de kutlandı.



SARI-KIRMIZI DÜĞÜN



Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue kısa süre önce çocukluk aşkı Stephanie ile dünya evine girmişti. Düğünden fotoğraflar ise sosyal medyaya düşmeye devam ediyor. Eboue ve eşinin düğünde giydiği yerel kıfayetler ilgi odağı oldu. Düğün sırasında birçok kez üzerlerini değiştiren ikili bir ara sarı-kırmızılı bir kostümle dans pistinde yer aldı.



MECBUREN FENER!



Sarı-kırmızılılar bu hafta Antalyaspor'u ağırlayacak ancak bir gözleri de Başakşehir- Fenerbahçe maçında olacak. Galatasaray, Başakşehir'in 8 puan gerisinde ve farkın erimesi için Antalya galibiyeti kadar Kanarya'nın da 3 puan alması veya lidere çelme takması gerekiyor. Taraftarlar şimdi kara kara düşünüyor ancak fazla da şansları yok. Sarıkırmızılılar, Başakşehir'in Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede 'mecburen' sarı-lacivertli takımın galibiyetini bekleyecekler.



ATLETICO'NUN BASKISI ARTIYOR



Cimbom'un devre arasında Chaves'e 4 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Marcao kısa sürede övgüleri topladı, Avrupa'nın da dikkatini çekti. Atletico Madrid bir süredir Ajax'lı De Ligt'in peşinde ancak oyuncunun Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devlerin de radarında olması transferi zorlaştırıyor. İspanyol basınında, Atletico'nun alternatif adayları arasında Marcao'nun da adı geçiyor. Sarı-kırmızılılar 10 milyon euro istiyor.



PREKAZİ UMUTLU



Bir Galatasaray efsanesi olan Cevat Prekazi, İstanbul'da kitap tanıtımını sürdürüyor. Cimbom'un unutulmaz ismi "Şampiyonluk kolay değil ama imkansız da değil. Benim dönemimde Beşiktaş'a karşı böyle bir şampiyonluk almıştık. Bir yenisi neden olmasın" ifadelerini kullandı.



MARTIN LINNES SOLA GEÇİYOR



Sol bek Yuto Nagatomo sakatlığını henüz atlatamadı. Fatih Terim, burada şans verdiği Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın performansını da yeterli bulmadı. Sağ bekte Mariano'yu kullanması durumunda Antalyaspor karşılaşmasında Martin Linnes sol kanadı savunacak. İmparator, Norveçli oyuncunun dinamizminden faydalanmak istiyor. İdmanlarda da sol bekte denedi.



ERGÜN'E DAVET



Aslan'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Türkiye ve İtalya arasındaki dostlukları anlatan bir röportaj vermişti. İtalyan Büyükelçi Massimo Gaiani bu röportajın ilgisini çektiğini söyleyip Ergün'e davette bulundu. İkili yakın zamanda oturup futbol üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.



SNEIJDER: "BERBAT ETTİM"



Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder özel hayatında çalkantılı günler geçiriyor. Hollandalı futbolcunun eşi Yolanthe Cabau ile evliliğinde ciddi sıkıntılar var. Sneijder "Her şeyi berbat ettim, hem de birkaç kez. Ailemin ve benim gizliliğimize saygı duymasını istiyorum" diyerek konuyla ilgili sorulara cevap verdi.