Selçuk sessizliği

Fatih Terim'in "Selçuk'la burada çok şampiyonluk yaşadık onun için bize lazım" açıklaması yönetimde henüz karşılık bulmadı. Şimdiye kadar kaptanla herhangi bir görüşme olmadı. Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak, "Herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum" mesajına da cevap alamadı.