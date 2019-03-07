Selçuk sessizliği
Fatih Terim'in "Selçuk'la burada çok şampiyonluk yaşadık onun için bize lazım" açıklaması yönetimde henüz karşılık bulmadı.
Fatih Terim'in "Selçuk'la burada çok şampiyonluk yaşadık onun için bize lazım" açıklaması yönetimde henüz karşılık bulmadı. Şimdiye kadar kaptanla herhangi bir görüşme olmadı. Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak, "Herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum" mesajına da cevap alamadı.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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