Selçuk sessizliği – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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sessizliği

Selçuk sessizliği

'in "'la burada çok şampiyonluk yaşadık onun için bize lazım" açıklaması yönetimde henüz karşılık bulmadı.

'in "'la burada çok şampiyonluk yaşadık onun için bize lazım" açıklaması yönetimde henüz karşılık bulmadı. Şimdiye kadar kaptanla herhangi bir görüşme olmadı. Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak, "Herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum" mesajına da cevap alamadı.

  1. 7.3.2019
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