Marcao’ya talip çıktı – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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’ya talip çıktı

Marcao’ya talip çıktı

Savunmada gösterdiği performans ile beğeni kazanan için bir iddia gündeme geldi.

Savunmada gösterdiği performans ile beğeni kazanan için bir iddia gündeme geldi. Estadio Deportivo'nun haberine göre, , Brezilyalı yıldızı gündemine aldı. Haberde, hattını yenilemek isteyen Simeone'nin Godin'in yerine Marcao'yu monte etmenin planını yaptığı iddia edildi.

  1. 7.3.2019
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