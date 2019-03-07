Marcao’ya talip çıktı
Savunmada gösterdiği performans ile beğeni kazanan Marcao için bir iddia gündeme geldi.
Savunmada gösterdiği performans ile beğeni kazanan Marcao için bir iddia gündeme geldi. Estadio Deportivo'nun haberine göre, Atletico Madrid, Brezilyalı yıldızı gündemine aldı. Haberde, hattını yenilemek isteyen Simeone'nin Godin'in yerine Marcao'yu monte etmenin planını yaptığı iddia edildi.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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