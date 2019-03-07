Marcao’ya talip çıktı

Savunmada gösterdiği performans ile beğeni kazanan Marcao için bir iddia gündeme geldi. Estadio Deportivo'nun haberine göre, Atletico Madrid, Brezilyalı yıldızı gündemine aldı. Haberde, hattını yenilemek isteyen Simeone'nin Godin'in yerine Marcao'yu monte etmenin planını yaptığı iddia edildi.