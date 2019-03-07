İç transfer yaramıyor
Galatasaray'da son 30 yılda iç piyasadan alınan isimler başarılı olamadı.
1986 yılında Beşiktaş'tan gelen Mirsad Kovacevic'ten sonra Galatasaray son 30 yılda, Süper Lig takımlarından Diagne ile beraber 12 yabancı oyuncu transfer etti ancak bunlardan verim alamadı. Son dönemde gelen Donk, Latovlevici ve Ndiaye'nin yanı sıra Amrabat, Danny, Saidou, Tomas, Kingson, Revivo, Batista, Kuzmanovski, ligde oynayıp daha sonra G.Saray forması giyen isimler oldu.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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