İç transfer yaramıyor

1986 yılında Beşiktaş'tan gelen Mirsad Kovacevic'ten sonra Galatasaray son 30 yılda, Süper Lig takımlarından Diagne ile beraber 12 yabancı oyuncu transfer etti ancak bunlardan verim alamadı. Son dönemde gelen Donk, Latovlevici ve Ndiaye'nin yanı sıra Amrabat, Danny, Saidou, Tomas, Kingson, Revivo, Batista, Kuzmanovski, ligde oynayıp daha sonra G.Saray forması giyen isimler oldu.