İç transfer yaramıyor – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri İç transfer yaramıyor

İç yaramıyor

İç transfer yaramıyor

'da son 30 yılda iç piyasadan alınan isimler başarılı olamadı.

1986 yılında 'tan gelen Mirsad Kovacevic'ten sonra son 30 yılda, takımlarından Diagne ile beraber 12 yabancı oyuncu etti ancak bunlardan verim alamadı. Son dönemde gelen Donk, Latovlevici ve Ndiaye'nin yanı sıra Amrabat, Danny, Saidou, Tomas, Kingson, Revivo, Batista, Kuzmanovski, ligde oynayıp daha sonra G.Saray forması giyen isimler oldu.

  1. 7.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İç transfer yaramıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN