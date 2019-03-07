Galatasaraylı futbolcular kazan kaldırdı! Fatih Terim...
07 Mart 2019, Perşembe
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Galatasaraylı futbolcular kazan kaldırdı! ...

Galatasaraylı futbolcular kazan kaldırdı! Fatih Terim...

Erzurum deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrasında lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen 'la ilgili flaş bir iddia kulislerde dolaşıyor. Lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da 2 aydır maaşların yatırılmadığı ortaya çıktı.

Yaptığı transferlerle ligin ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan , son haftalarda düşüşe geçmeye başladı. Akhisarspor maçını son dakika golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor'la ise berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin iki aydır futbol takımına ödeme yapmadığı belirtiliyor. Ocak ve şubat aylarında alamayan futbolcuların yaşanan sıkıntıdan olumsuz etkilendiği, bu durumun saha içine de yansıdığı öne sürülüyor.

YENİ TRANSFERLER HUZURSUZ OLDU
Erzurum maçında kaybedilen 2 puanın ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Cimbom'da maaş krizi yaşandığı öğrenildi. Oyuncuların 2 aydır paralarını alamadığı, bu yüzden de takım için huzursuzluk çıktığı belirtildi.

FATİH TERİM: 'BU İŞİ ÇÖZÜN'
Takvim'in haberine göre; Teknik direktör 'in de bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve Başkan 'le görüşerek krizin bir an önce çözülmesini rica ettiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor

  1. 07.03.2019
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