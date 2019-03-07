Galatasaraylı futbolcular kazan kaldırdı! Fatih Terim...

Yaptığı transferlerle ligin ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan Galatasaray, son haftalarda düşüşe geçmeye başladı. Akhisarspor maçını son dakika golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor'la ise berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin iki aydır futbol takımına ödeme yapmadığı belirtiliyor. Ocak ve şubat aylarında maaş alamayan futbolcuların yaşanan sıkıntıdan olumsuz etkilendiği, bu durumun saha içine de yansıdığı öne sürülüyor.

YENİ TRANSFERLER HUZURSUZ OLDU

Erzurum maçında kaybedilen 2 puanın ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Cimbom'da maaş krizi yaşandığı öğrenildi. Oyuncuların 2 aydır paralarını alamadığı, bu yüzden de takım için huzursuzluk çıktığı belirtildi.

FATİH TERİM: 'BU İŞİ ÇÖZÜN'

Takvim'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in de bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve Başkan Mustafa Cengiz'le görüşerek krizin bir an önce çözülmesini rica ettiği gelen bilgiler arasında.