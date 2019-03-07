Galatasaraylı futbolcular kazan kaldırdı! Fatih Terim...
Erzurum deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrasında lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia kulislerde dolaşıyor. Lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da 2 aydır maaşların yatırılmadığı ortaya çıktı.
Yaptığı transferlerle ligin ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan Galatasaray, son haftalarda düşüşe geçmeye başladı. Akhisarspor maçını son dakika golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor'la ise berabere kaldı.
Sarı-Kırmızılı yönetimin iki aydır futbol takımına ödeme yapmadığı belirtiliyor. Ocak ve şubat aylarında maaş alamayan futbolcuların yaşanan sıkıntıdan olumsuz etkilendiği, bu durumun saha içine de yansıdığı öne sürülüyor.
YENİ TRANSFERLER HUZURSUZ OLDU
Erzurum maçında kaybedilen 2 puanın ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Cimbom'da maaş krizi yaşandığı öğrenildi. Oyuncuların 2 aydır paralarını alamadığı, bu yüzden de takım için huzursuzluk çıktığı belirtildi.
FATİH TERİM: 'BU İŞİ ÇÖZÜN'
Takvim'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in de bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve Başkan Mustafa Cengiz'le görüşerek krizin bir an önce çözülmesini rica ettiği gelen bilgiler arasında.
- 07.03.2019
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Galatasaraylı futbolcular kazan kaldırdı! Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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