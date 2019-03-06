Galatasaray'da Mbaye Diagne korkusu!
Galatasaray'ı 'Diagne, Emenike gibi olur mu?' korkusu sarmış vaziyette.
Galatasaray taraftarlarında Diagne korkusu yaşanıyor. Terim ise, "Sadece kramponlarını alıp gelecek" dediği Senegalli oyuncunun yaşadığı uyum sorunu yüzünden şaşkın. Bazı yöneticilerin aklında ise, "Acaba Fenerbahçe'nin Emenike'de yaşadıklarını bizde Diagne'de mi yaşayacağız?" korkusu ve sorusu belirmeye başladı.
5 MAÇTA 1'ER GOL
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Diagne'nin yanı sıra Mitroglou da beklenen katkıyı yapamadı. İki oyuncu da 5 maçta birer gol attı.
Fatih Terim, 1-1 biten BB Erzurumspor maçının ardından Diagne ve Mitroglou ilgili gelen bir soruya, oyuncuların alışma sürecinde olduklarını ve takıma uyum sağlayacaklarını söyledi.
DIAGNE'DEN MESAJ VAR
Mbaye Diagne de gol atamamasından oldukça rahatsız. İnstagram paylaşımda bulunan Senegalli forvet, tepkilere cevap verdi: En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah güçlü bir şekilde döneceğim.
- 6.3.2019
-
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
-
Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
-
Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Galatasaray'da Mbaye Diagne korkusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.