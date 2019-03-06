Galatasaray'da Mbaye Diagne korkusu!
06 Mart 2019, Çarşamba
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'da korkusu!

Galatasaray'da Mbaye Diagne korkusu!

'ı 'Diagne, gibi olur mu?' korkusu sarmış vaziyette.

taraftarlarında Diagne korkusu yaşanıyor. Terim ise, "Sadece kramponlarını alıp gelecek" dediği Senegalli oyuncunun yaşadığı uyum sorunu yüzünden şaşkın. Bazı yöneticilerin aklında ise, "Acaba Fenerbahçe'nin Emenike'de yaşadıklarını bizde Diagne'de mi yaşayacağız?" korkusu ve sorusu belirmeye başladı.

5 MAÇTA 1'ER GOL

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Diagne'nin yanı sıra Mitroglou da beklenen katkıyı yapamadı. İki oyuncu da 5 maçta birer gol attı.

, 1-1 biten BB Erzurumspor maçının ardından Diagne ve Mitroglou ilgili gelen bir soruya, oyuncuların alışma sürecinde olduklarını ve takıma uyum sağlayacaklarını söyledi.

DIAGNE'DEN MESAJ VAR

de gol atamamasından oldukça rahatsız. İnstagram paylaşımda bulunan Senegalli forvet, tepkilere cevap verdi: En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah güçlü bir şekilde döneceğim.

  1. 6.3.2019
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