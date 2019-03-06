Galatasaray'da hedef 10'da 10!

Galatasaray, Erzurumspor karşısında aldığı beraberlikle zirvenin 8 puan gerisine kadar düşerken henüz umudunu kaybetmedi. Teknik heyet, hemen Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken hedefi belirledi: 10'da 10. Sarı-kırmızılı takım tüm maçlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Fatih Terim, futbolcularla yaptığı görüşmede, 8 puana takılmamaları gerektiğini iletirken Başakşehir'i evinde konuk edeceklerini altını çizdi.



EN UZUN GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇ



Başakşehir'in Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de maçlar yapacağının altını çizen Terim, "Bir yerlerde illa ki puan kaybedecekler. Biz kendi işimize bakalım ve tüm maçlarımızı kazanalım" dedi. Sarı-kırmızılı takım 10 maçı da kazanmak istiyor ancak bu sezon ligdeki en uzun serisi 3 maç. Lige üç galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı takım sonrasında inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Galatasaray bu kötü grafiği tersine çevirmeyi hedefliyor.

DIŞARIDA KAYIP



Ligde son mağlubiyetini 2 Aralık'ta Beşiktaş deplasmanında alan sarı-kırmızılı takım, o tarihten sonra yenilmedi. Özellikle ligin ikinci yarısına çok istekli başlayan Cimbom, 7 maçta 5 galibiyet almayı başarırken dış sahada iki beraberlik alarak seriyi bozdu.

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FERNANDO BU HAFTA SAHADA



Sol arka kas grubundan sorun yaşayan Fernando forma giyecek duruma geldi. Kasımpaşa, Akhisar ve Erzurum maçlarında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun, takıma katılmaya başladığı öğrenilirken Terim'in de Brezilyalı oyuncuya Antalya maçında görev vermeyi planladığı öğrenildi.



Fernando, Benfica ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve daha sonraki maçlarda eksikliği fazlasıyla hissedilmişti.

TARAFTAR İÇİN KAZANMALIYIZ



Erzurumspor beraberliğinden sonra Başakşehir'le aradaki fark 8'e çıkmasına rağmen Fatih Terim umudunu kaybetti. Tecrübeli teknik adamın en büyük güvencesi ise şampiyonluktaki rakiplerinin arkasında taraftar desteği olmaması… Terim, "Şampiyonluğun en önemli üç sacayağından birisi taraftar. Başakşehir'de bu yok ama bizde var. Önümüzdeki 4 maç her şeyi çözecek" dedi. Oyuncularına, Erzurum maçı sonrası kendilerine verilen desteği de hatırlatarak, "Taraftarımız için tüm maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.

YUTO'YA RAKİP ÇIKTI



Devre arasında bonservis bedeli olmadan takıma katılan Emre Taşdemir performansıyla yüzleri güldürdü. Nagatomo'yu zorlayan Emre'nin ilerleyen dönemde formayı sırtlaması bekleniyor. Galatasaray'da 5 maçta 264 dakika sahada kalan Emre 2 asist yapma başarısı gösterdi.



ÖMER BAYRAM KAPIYA DOĞRU



Emre Taşdemir sınıfı geçerken sezon başında takıma katılan Ömer Bayram ise göze giremedi. Defansın solunda son tercih konumunda yer alan oyuncunun formayı kapabilmesi için formunu yükseltmesi bekleniyor. Aksi takdirde 27 yaşındaki futbolcudan sezon sonunda kendisine takım bakması istenecek.

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ YİNE DEĞIŞTİ



Galatasaray İletişim Koordinatörlüğü bu sezon üçüncü kez el değiştirdi. Sezona Evren Göz ile başlayan Fatih Kuşçu ile devam eden Cimbom, şimdi de Pınar Argun'u görev başına getirdi.