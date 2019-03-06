Galatasaray finalde!

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında konuk ettiği Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Yarı finalin İtalya'da oynanan diğer ayağında, İtas Trentino, Yunanistan temsilcisi Olympiakos Pire'yi 3-1 (25-19, 25-19, 17-25 ve 25-17'lik setlerle) mağlup ederek sarı-kırmızılı takımın finaldeki rakibi oldu.

BAŞKAN CENGİZ KUTLADI

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan maçta, başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın zaferi sonrası antrenör Nedim Özbey'i sarılarak tebrik etti. Galatasaraylı voleybolcular, maç sonrası kendilerini destekleyen taraftarlarla kenetlenerek sevinci paylaştı.