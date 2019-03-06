Galatasaray finalde!
CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Kuzbass takımını altın sette yenen Galatasaray, adını finale yazdırdı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında konuk ettiği Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Yarı finalin İtalya'da oynanan diğer ayağında, İtas Trentino, Yunanistan temsilcisi Olympiakos Pire'yi 3-1 (25-19, 25-19, 17-25 ve 25-17'lik setlerle) mağlup ederek sarı-kırmızılı takımın finaldeki rakibi oldu.
BAŞKAN CENGİZ KUTLADI
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan maçta, başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın zaferi sonrası antrenör Nedim Özbey'i sarılarak tebrik etti. Galatasaraylı voleybolcular, maç sonrası kendilerini destekleyen taraftarlarla kenetlenerek sevinci paylaştı.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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