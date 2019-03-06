Galatasaray finalde! – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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finalde!

Galatasaray finalde!

yarı final rövanş karşılaşmasında 'nın Kuzbass takımını altın sette yenen , adını finale yazdırdı.

Erkek Voleybol Takımı, yarı final rövanş karşılaşmasında konuk ettiği 'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Yarı finalin 'da oynanan diğer ayağında, İtas Trentino, temsilcisi Olympiakos Pire'yi 3-1 (25-19, 25-19, 17-25 ve 25-17'lik setlerle) mağlup ederek sarı-kırmızılı takımın finaldeki rakibi oldu.

BAŞKAN CENGİZ KUTLADI
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan maçta, başkan , sarı-kırmızılı takımın zaferi sonrası antrenör Nedim Özbey'i sarılarak tebrik etti. Galatasaraylı voleybolcular, maç sonrası kendilerini destekleyen taraftarlarla kenetlenerek sevinci paylaştı.

  1. 6.3.2019
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