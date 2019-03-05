Galatasaray'ın yeni İletişim Koordinatörü Pınar Argun kimdir?
Galatasaray resmi internet sitesi aracılığı ile Pınar Argun'un Galatasaray Spor Kulübü İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi duyuruldu. Futbolseverler de Argun'un kim olduğuna dair bilgiler elde etmek için araştırmalara başladı. Peki Pınar Argun kimdir? Detaylar, FOTOMAC.COM.TR'de...
Geçtiğimiz dönemlerde Digitürk bünyesinde çalışan ve Galatasaray maçlarında muhabirlik görevini üstlenen Pınar Argun, Galatasaray'ın yeni iletişim koordinetörü oldu. Sarı kırmızılı kulüpten şu açıklama ile Pınar Argun'un yeni görevi duyuruldu.
Açıklama şöyle;
''11.02.2019 tarihi itibarı ile Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Sayın Pınar Argun, kulübümüzde İletişim Koordinatörlüğü görevini de üstlenecektir. Sayın Pınar Argun'a görevinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü''
PINAR ARGUN KİMDİR?
Uzun yıllar BeIN Sports bünyesinde yer alan ve sık sık Galatasaray maçlarında görevlendirilen Pınar Argun, Galatasaray'ın yeni iletişim koordinatörü oldu. Yaşanan bu gelişme üzerinde sarı kırmızılı taraftarlar Pınar Argun kimdir? araştırmasına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın kişisel danışmanı olarak göreve başladığı gündeme gelen Pınar Argun, Galatasaray'daki görevine bugün itibari ile başlamış oldu. Pınar Argun uzun yıllar yayıncı kuruluşta muhabirlik ve sunuculuk görevlerinde bulunmuştu.
- 05.03.2019
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