Galatasaray'ı deplasmanlar yaktı

Erzurum'da 2 puan bırakan sarı-kırmızılı takımın toplam kaybettiği puan sayısı 18'e çıktı. Bu sezon 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom, sadece 18 puan hanesine yazdırabildi. Rakibi Başakşehir ise deplasmanda çıktığı 13 maçta 30 puan toplayarak rakibine fark attı.



MARCAO'DAN BİR KRİTİK HATA DAHA



Marcao kafaları karıştırmaya devam ediyor. Taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı, buna karşılık bir affedilmez hata daha yaptı. Benfica maçında Seferovic'i kaçıran Brezilyalı stoper, Erzurum karşısında da zamanlama hatası yaptı ve Muhammed'in golünü izledi.



6 TOP ÇALDI



Zamanlama hatası yapan ve Rashad'ı kaçıran Marcao bu büyük hatası dışında başarılıydı. Erzurum karşısında 4 hava topu kazandı, 6 top çalıp 6 uzaklaştırma yaptı.



MUSLERA FORMSUZ



Erzurum'un attığı golde Marcao kadar Muslera da şimşekleri üzerine çekti. Uruguaylı'nın Muhammed'in vuruş açısını daraltma konusunda geç kalmakla suçlandı. Eski günlerini aratan Muslera bu sezon 24 maçta sadece 8 kere kalesini gole kapatabildi. 16 maçta tam 25 yedi.



YA DANY YA MELO! | TARAFTAR NE DEDI?



* 10 tane top çıkarırsın bir tane hata yaparsın; pahalıya patlar Marcao.

* Marcao hata yapmasın. Hemen gol yiyoruz.

* Kime güvendiysek en çok canımızı o yaktı zaten.

* Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor.

* Bir maçta Şampiyonlar Ligi seviyesinde resital sunarken, bir diğerinde amatör küme seviyesinde hatalar yapıyor.

* Marcao ya Dany ya Melo!



ALMANYA'DA OZAN FIRTINASI



Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Hannover karşısında sergilediği performans ile Almanya'da gündem oldu. Alman basını, 5-1 biten karşılaşmada 2 gol atan genç yıldıza geniş yer ayırırken, Ozan'ın genç yaşına rağmen sahada olgun bir duruş sergilediği belirtildi.



HAFTANIN 11'İNDE



Ozan, Hannover maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel kariyerimin ilk golleri takımım için de çıkışın başlangıcı olacak" dedi. Genç futbolcu, Kaan Ayhan ile birlikte haftanın ilk 11'inde de yer aldı.

