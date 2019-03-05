Galatasaray'ı deplasmanlar yaktı
05 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ı deplasmanlar yaktı

'ı deplasmanlar yaktı

Galatasaray'ı deplasmanlar yaktı

Dış sahada 18 puan toplayan Cimbom, 18 puan da kaybetti.

Erzurum'da 2 puan bırakan sarı-kırmızılı takımın toplam kaybettiği puan sayısı 18'e çıktı. Bu sezon 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom, sadece 18 puan hanesine yazdırabildi. Rakibi Başakşehir ise deplasmanda çıktığı 13 maçta 30 puan toplayarak rakibine fark attı.

MARCAO'DAN BİR KRİTİK HATA DAHA

Marcao kafaları karıştırmaya devam ediyor. Taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı, buna karşılık bir affedilmez hata daha yaptı. maçında Seferovic'i kaçıran Brezilyalı stoper, Erzurum karşısında da zamanlama hatası yaptı ve Muhammed'in golünü izledi.

6 TOP ÇALDI

Zamanlama hatası yapan ve Rashad'ı kaçıran Marcao bu büyük hatası dışında başarılıydı. Erzurum karşısında 4 hava topu kazandı, 6 top çalıp 6 uzaklaştırma yaptı.

MUSLERA FORMSUZ

Erzurum'un attığı golde Marcao kadar Muslera da şimşekleri üzerine çekti. Uruguaylı'nın Muhammed'in vuruş açısını daraltma konusunda geç kalmakla suçlandı. Eski günlerini aratan Muslera bu sezon 24 maçta sadece 8 kere kalesini gole kapatabildi. 16 maçta tam 25 yedi.

YA DANY YA MELO! | TARAFTAR NE DEDI?

* 10 tane top çıkarırsın bir tane hata yaparsın; pahalıya patlar Marcao.
* Marcao hata yapmasın. Hemen gol yiyoruz.
* Kime güvendiysek en çok canımızı o yaktı zaten.
* Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor.
* Bir maçta Şampiyonlar Ligi seviyesinde resital sunarken, bir diğerinde amatör küme seviyesinde hatalar yapıyor.
* Marcao ya Dany ya Melo!

ALMANYA'DA OZAN FIRTINASI

Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Hannover karşısında sergilediği performans ile 'da gündem oldu. Alman basını, 5-1 biten karşılaşmada 2 gol atan genç yıldıza geniş yer ayırırken, Ozan'ın genç yaşına rağmen sahada olgun bir duruş sergilediği belirtildi.

HAFTANIN 11'İNDE

Ozan, Hannover maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel kariyerimin ilk golleri takımım için de çıkışın başlangıcı olacak" dedi. Genç futbolcu, ile birlikte haftanın ilk 11'inde de yer aldı.

Fatih Terim:

  1. 5.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ı deplasmanlar yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN