Fatih Terim BB Erzurumspor maçının şifresini verdi
03 Haziran 2019, Pazartesi
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BB Erzurumspor maçının şifresini verdi

Fatih Terim BB Erzurumspor maçının şifresini verdi

Galatasaray Teknik Direktörü , BB Erzurumspor maçının şifresini verdi.

Hem -5 derecelik soğuk ve kar yağışı hem de 1800 metrelik rakım deplasmanı öncesinde teknik direktör 'i kara kara düşündürüyor. Tecrübeli hoca ayrıca soğuk kadar rakipten top çalma konusunda ligin en iyi takımları arasında yer alan rakiplerinin kendi oyunlarını bozmasına izin verilmemesi konusunda oyuncularına uyarılarını yaptı. Ayrıca "Atanın kazanacağı" bir maç uyarısı yaptı.

FORVETİ BESLEYİN

Fatih Terim, Erzurumspor maçı öncesi santrforların yeteri kadar topla buluşamadığı konusunda Onyekuru ve Feghouli ile özel olarak görüştü. Bu sezon sadece 1 asistle oynayan Nijeryalı oyuncusuna kendisinin kanat oyuncusu olduğunu ve işinin santrforları beslemek olduğunu anlattı. Feghouli'ye de daha fazla sıfıra inip topları geri çıkarmasını söyledi.

FERNANDO, DIAGNE VE LINNES MÜJDESİ

Geçtiğimiz hafta Akhisarspor karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Linnes, ve Diagne, Erzurum maçı kadrosuna dahil edildi. Mariano'nun cezalı olması nedeniyle defansın sağında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte Linnes'in forma şansı bulması bekleniyor. Ayrıca Fernando ve Diagne de ilk 11'deki yerlerine döneceği tahmin ediliyor.

  1. 3.3.2019
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