Galatasaray'da sakatlık krizi! Kadroya alınmadı
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Yuto Nagatomo sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sarı-kırmızılı takımda bir süredir sakat olan Mbaye Diagne ile Martin Linnes kadroda kendine yer buldu. Bu iki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde BB.Erzurum maçında forma giyebilecek.
Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan haberde, bir süredir sakat olan Mbaye Diagne ile Martin Linnes'in Erzurum kafilesinde yer aldığı belirtildi. Fatih Terim'in görev vermesi halinde iki oyuncu da Erzurumspor'a karşı forma giyebilecek.
Öte yandan cezası nedeniyle Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek olan Mariano'nun yanı sıra arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dâhilinde çalışan Yuto Nagatomo kamp kadrosunda yer almıyor. Japon oyuncunun yerinde, son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Emre Taşdemir'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.
- 02.03.2019
- Güncelleme: 02.03.2019 15:10
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Galatasaray'da sakatlık krizi! Kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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