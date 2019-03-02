Galatasaray'da sakatlık krizi! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı
02 Mart 2019, Cumartesi
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'da sakatlık krizi! Kadroya alınmadı

Galatasaray'da sakatlık krizi! Kadroya alınmadı

'ın başarılı oyuncusu sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sarı-kırmızılı takımda bir süredir sakat olan Mbaye Diagne ile Martin Linnes kadroda kendine yer buldu. Bu iki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde BB.Erzurum maçında forma giyebilecek.

Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olacak olan 'ın maç kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan haberde, bir süredir sakat olan Mbaye Diagne ile Martin Linnes'in Erzurum kafilesinde yer aldığı belirtildi. Fatih Terim'in görev vermesi halinde iki oyuncu da Erzurumspor'a karşı forma giyebilecek.

Öte yandan cezası nedeniyle Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek olan Mariano'nun yanı sıra arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dâhilinde çalışan kamp kadrosunda yer almıyor. Japon oyuncunun yerinde, son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Emre Taşdemir'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

  1. 02.03.2019
  2. Güncelleme: 02.03.2019 15:10
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