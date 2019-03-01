Umut Bulut unutuldu – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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unutuldu

Umut Bulut unutuldu
12 Temmuz 2013'te Toulouse'tan alınan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmış ve opsiyon maddesindeki şartlar gözden kaçması nedeniyle devreye girmişti. Daha sonra 1 milyon euro ödenerek sözleşmesi feshedilmişti. Şimdi Donk'un durumu yakından takip ediliyor.
  1. 1.3.2019
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