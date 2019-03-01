Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Hatay'a 4-2 yenilmesine karşın ilk maçın avantajıyla tur atlayan , maçına döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarına 'nde başlarken Hatay maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcular ise dar alan oyunları oynadığı belirtildi.
  1. 1.3.2019
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