Ze Luis satılıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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satılıyor

Ze Luis satılıyor

'ın ara döneminde ilgilendiği , tarafından satış listesine konuldu.

Aslan'ın ara döneminde ilgilendiği , tarafından satış listesine konuldu. Rus kulübü böylece daha fazla bonservis bedeli kazanabileceğini düşünüyor. 2021'e kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki forvetin bonservis bedeli 7 milyon euro.

YİNE FESİH YOK
Yönetim, sezon bitmeden ile yollarını ayırmak için golcü oyuncuyla bir kez daha görüştü. 30 yaşındaki futbolcu kabul etmedi. Parasını alacak. Sezon sonunda gidecek.

  1. 28.2.2019
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