Ze Luis satılıyor

Aslan'ın ara transfer döneminde ilgilendiği Ze Luis, Spartak Moskova tarafından satış listesine konuldu. Rus kulübü böylece daha fazla bonservis bedeli kazanabileceğini düşünüyor. 2021'e kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki forvetin bonservis bedeli 7 milyon euro.

YİNE FESİH YOK

Yönetim, sezon bitmeden Eren Derdiyok ile yollarını ayırmak için golcü oyuncuyla bir kez daha görüştü. 30 yaşındaki futbolcu kabul etmedi. Parasını alacak. Sezon sonunda gidecek.