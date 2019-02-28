Ze Luis satılıyor
Galatasaray'ın ara transfer döneminde ilgilendiği Ze Luis, Spartak Moskova tarafından satış listesine konuldu.
Aslan'ın ara transfer döneminde ilgilendiği Ze Luis, Spartak Moskova tarafından satış listesine konuldu. Rus kulübü böylece daha fazla bonservis bedeli kazanabileceğini düşünüyor. 2021'e kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki forvetin bonservis bedeli 7 milyon euro.
YİNE FESİH YOK
Yönetim, sezon bitmeden Eren Derdiyok ile yollarını ayırmak için golcü oyuncuyla bir kez daha görüştü. 30 yaşındaki futbolcu kabul etmedi. Parasını alacak. Sezon sonunda gidecek.
- 28.2.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
Ze Luis satılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.