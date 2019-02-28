Sürpriz aday Yarsuvat – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Sürpriz aday Yarsuvat

Sürpriz aday Yarsuvat

İbra yaklaşırken kulisleri hareketlendi. Son üç genel kurulu yöneten verilmişti.

İbra yaklaşırken kulisleri hareketlendi. Son üç genel kurulu yöneten verilmişti. Muhalefet, 23 Mart'taki 'u yönetmesi için 'ı ikna etti. Yönetimin Metin Aslan'ı disipline sevk etmesi "İdari ibra konusunda sıkıntı yaşayabilir" şeklinde yorumlandı.

  1. 28.2.2019
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