Sürpriz aday Yarsuvat

İbra yaklaşırken Galatasaray kulisleri hareketlendi. Son üç genel kurulu yöneten Metin Aslan disiplin kuruluna verilmişti. Muhalefet, 23 Mart'taki Mali Genel Kurul'u yönetmesi için Duygun Yarsuvat'ı ikna etti. Yönetimin Metin Aslan'ı disipline sevk etmesi "İdari ibra konusunda sıkıntı yaşayabilir" şeklinde yorumlandı.