Kostas Mitroglou Diagne’yi keser – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Diagne’yi keser

Kostas Mitroglou Diagne’yi keser

'ın 'ı yendiği maçta 90+4'te golü kaydeden , Yunan basınından övgüleri almaya devam ediyor.

Cimbom'un 'ı yendiği maçta 90+4'te golü kaydeden , Yunan basınından övgüleri almaya devam ediyor. Radyospor'a bağlanan Gazzetta yazarı Panagiotis Dalatariof, "Kostas, 'ın birinci forveti olur. 'u ve Galatasaray'ı çok sevmiş. 'ta Saviola girdiği forma yarışını kazandı. 'da Jonas'ın önündeydi. Galatasaray'da da Diagne'yi kesecektir" dedi. Dalatariof, Mitroglou'nun Avrupa'nın en iyi 10 forvetinden biri olduğunu söyledi.

GİTTİ ONA 15 VERDİ!
Cimbom'un Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou, eski kulübünde konuşulmaya devam ediliyor. Marsilya'nın eski yıldızı Manuel Amoros, teknik direktör 'yı eleştirdi: "Ona 50 tane golcü önerildi, gidip Mitroglou'nu aldı. Hem de 15 milyon euro'ya. Arada iyi oynadı, genelde kötüydü"

KULÜBEDE OTURDU
Akhisar maçında 90+4'te attığı golle Cimbom'un kahramanı olan Kostas Mitroglou dünkü Hatayspor karşılaşmasında yedek kulübesindeydi. hücumda ve Muğdat Çelik'e şans tanıdı. İmparator, Yunan forvetini BB Erzurumspor maçına sakladı.

  1. 28.2.2019
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