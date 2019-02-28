Kostas Mitroglou Diagne’yi keser

Cimbom'un Akhisar'ı yendiği maçta 90+4'te golü kaydeden Kostas Mitroglou, Yunan basınından övgüleri almaya devam ediyor. Radyospor'a bağlanan Gazzetta yazarı Panagiotis Dalatariof, "Kostas, Galatasaray'ın birinci forveti olur. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok sevmiş. Olympiakos'ta Saviola girdiği forma yarışını kazandı. Benfica'da Jonas'ın önündeydi. Galatasaray'da da Diagne'yi kesecektir" dedi. Dalatariof, Mitroglou'nun Avrupa'nın en iyi 10 forvetinden biri olduğunu söyledi.



GİTTİ ONA 15 VERDİ!

Cimbom'un Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou, eski kulübünde konuşulmaya devam ediliyor. Marsilya'nın eski yıldızı Manuel Amoros, teknik direktör Rudi Garcia'yı eleştirdi: "Ona 50 tane golcü önerildi, gidip Mitroglou'nu aldı. Hem de 15 milyon euro'ya. Arada iyi oynadı, genelde kötüydü"

KULÜBEDE OTURDU

Akhisar maçında 90+4'te attığı golle Cimbom'un kahramanı olan Kostas Mitroglou dünkü Hatayspor karşılaşmasında yedek kulübesindeydi. Fatih Terim hücumda Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik'e şans tanıdı. İmparator, Yunan forvetini BB Erzurumspor maçına sakladı.