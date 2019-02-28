Kostas Mitroglou Diagne’yi keser
Galatasaray'ın Akhisar'ı yendiği maçta 90+4'te golü kaydeden Kostas Mitroglou, Yunan basınından övgüleri almaya devam ediyor.
Cimbom'un Akhisar'ı yendiği maçta 90+4'te golü kaydeden Kostas Mitroglou, Yunan basınından övgüleri almaya devam ediyor. Radyospor'a bağlanan Gazzetta yazarı Panagiotis Dalatariof, "Kostas, Galatasaray'ın birinci forveti olur. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok sevmiş. Olympiakos'ta Saviola girdiği forma yarışını kazandı. Benfica'da Jonas'ın önündeydi. Galatasaray'da da Diagne'yi kesecektir" dedi. Dalatariof, Mitroglou'nun Avrupa'nın en iyi 10 forvetinden biri olduğunu söyledi.
GİTTİ ONA 15 VERDİ!
Cimbom'un Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou, eski kulübünde konuşulmaya devam ediliyor. Marsilya'nın eski yıldızı Manuel Amoros, teknik direktör Rudi Garcia'yı eleştirdi: "Ona 50 tane golcü önerildi, gidip Mitroglou'nu aldı. Hem de 15 milyon euro'ya. Arada iyi oynadı, genelde kötüydü"
KULÜBEDE OTURDU
Akhisar maçında 90+4'te attığı golle Cimbom'un kahramanı olan Kostas Mitroglou dünkü Hatayspor karşılaşmasında yedek kulübesindeydi. Fatih Terim hücumda Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik'e şans tanıdı. İmparator, Yunan forvetini BB Erzurumspor maçına sakladı.
- 28.2.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
Kostas Mitroglou Diagne’yi keser haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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