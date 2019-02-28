Fatih Terim: "Her saatte oynarız"

Galatasaray, 2-0'ın rövanşında Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen tur atladı. Teknik direktör Fatih Terim'e A Spor'daki maç sonu röportajında 19.00 olarak açıklanan BB Erzurumspor karşılaşmasının saati de soruldu. Deneyimli çalıştırıcı "Biz adaleti olmayan, hak olmayan hiçbir şeye ağzımızı açmadık. Biz Ankara'da oynadık. Bizden sonra Ankara'da oynamayan çok oldu. Biz sulu sahada oynadık. Ağzımızı açmadık" ifadelerini kullandı.



'KAYGI TAŞIYORUZ'

Fatih Terim şunları söyledi: "Erzurum'da 22 oyuncunun sağlığı için varsa bir şey konuşulmalı. Erzurumsporlu oyuncular için de Galatasaraylı oyuncular için de. Oyuncunun sağlık riskini kimse almak istemez. Yoksa akşam 7, gece saat 9, sabah 8 her tarafta oynarız biz. Gece eksi 14 derece olacak. Erzurumsporlu oyuncular için de aynı kaygıyı taşıyoruz. Haktan, adaletten ayrılma niyetimizi yok. Olayı başka yere çekmenin de bir manası yok"

13.30 İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Aslan, Erzurum'daki dondurucu hava nedeniyle maçın erken oynanmasını istemişti, reddedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde Erzurum'da öğlen eksi 5 derece olan hava, güneş çekildikten sonra eksi 10'ları buluyor. Doktorlar da bu şartlarda ağır spor yapılmasını sakıncalı değerlendiriyor. Resmi siteden "13.30 veya 16.00'da oynanmasını istemiştik. Yayıncı kuruluş ve Erzurumspor olumsuz görüş verdi. 19.00'da oynanacak" açıklaması yapıldı.



SON 8 MAÇINI ERKEN OYNADI

Kasımpaşa: 13.30

Göztepe: 13.30

Antalya: 13.30

Malatyaspor: 13.30

Kayserispor: 13.30

Konyaspor: 13.30

Rizespor: 13.30

Sivas: 13.30

BİR İHTİMAL DİAGNE

Fatih Terim, "Sakatlarımız iyileşir mi Erzurumspor maçına kadar?" sorusuna, "Sanmıyorum, bilmiyorum. Belki Diagne hafta sonuna yetişebilir" cevabını verdi.



GALATASARAY CiDDiYET iSTER

"Burası Galatasaray. Burası her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür. Hatayspor karşısında inanılması zor bir şey oldu. Ben işin analiz kısmını oyuncularımla yaparım. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Hatayspor'u da tebrik ediyorum. Maalesef saha kötüydü. Çocuklara da yazık günah. Biz bir maç geldik oynadık, onlar sürekli burada oynuyorlar. Hatay halkına da teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar"