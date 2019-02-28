Diagne ve Ndiaye yolcu
Senegal'in Madagaskar ile 22 Mart'ta oynayacağı Afrika Uluslar elemeleri A Grubu maçına Cimbom'dan iki isim çağırıldı.
Senegal'in Madagaskar ile 22 Mart'ta oynayacağı Afrika Uluslar elemeleri A Grubu maçına Cimbom'dan iki isim çağırıldı. Mbaye Diagne ve Badou Ndiaye, A Grubu maçında Senegal forması giyecek. İki oyuncu 18 saat uçak yolculuğu yapacak. Milli ara nedeniyle 17 Mart-7 Nisan tarihleri arasında lig maçı yok.
- 28.2.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
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