Diagne ve Ndiaye yolcu

Senegal'in Madagaskar ile 22 Mart'ta oynayacağı Afrika Uluslar elemeleri A Grubu maçına Cimbom'dan iki isim çağırıldı. Mbaye Diagne ve Badou Ndiaye, A Grubu maçında Senegal forması giyecek. İki oyuncu 18 saat uçak yolculuğu yapacak. Milli ara nedeniyle 17 Mart-7 Nisan tarihleri arasında lig maçı yok.