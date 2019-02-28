Diagne ve Ndiaye yolcu – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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ve Ndiaye yolcu

Diagne ve Ndiaye yolcu

'in Madagaskar ile 'ta oynayacağı elemeleri A maçına 'dan iki isim çağırıldı.

'in Madagaskar ile 'ta oynayacağı elemeleri A maçına 'dan iki isim çağırıldı. Mbaye ve Badou Ndiaye, A Grubu maçında Senegal forması giyecek. İki oyuncu 18 saat uçak yolculuğu yapacak. Milli ara nedeniyle 17 Mart-7 Nisan tarihleri arasında lig maçı yok.

  1. 28.2.2019
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