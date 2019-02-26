Galatasaray, kupada yarı final peşinde
26 Şubat 2019, Salı
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, kupada yarı final peşinde

Galatasaray, kupada yarı final peşinde

, Ziraat rövanş maçında yarın deplasmanda 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.
Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Galatasaray'da 3 eksik

'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya gençlerden ve Süper Lig'de az forma giyen futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

25. yarı finalin peşinde

Galatasaray, Hatayspor'u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı.

Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, 'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

Kupa yolu

Kupaya 5. turdan dahil olan Galatasaray, bu etapta 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi 'u eleyerek çeyrek finale geldi.

Hatayspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u eledi. Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı 'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlılar, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri 'i kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 26.02.2019
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