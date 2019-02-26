Galatasaray çift forvete dönüyor

İki forvet takviyesi yapan Fatih Terim 4-4-1-1 sistemine geri dönmeyi planlıyordu. Fakat Diagne'nin uyum süreci, Mitroglou'nun fiziki sorunları yüzünden bu fikir şimdiye kadar hayata geçmedi. Terim, Akhisar galibiyeti sonrasında, "Mitroglou ve Diagne ilerleyen haftalarda tabii ki çift forvet oynayabilir. Yeter ki ikisi istediğimiz gibi olsun" diyerek takımın sistemi üzerinde oynayabileceği mesajını verdi.

HATAY'DA İLK 11'DE



Terim, Benfica maçında da varlık gösteremeyen Diagne'yi, sakatlığı gerekçesiyle kadroya almadı. Tecrübeli hoca, Senegalli golcüyü, Hatay ile oynanacak Türkiye Kupası finaline götürmeyecek ve Mitroglou'na görev vermeye devam edecek.



TERİM'DEN TAM DESTEK



Akhisar maçında ilk 45 dakikada hayal kırıklığı yaratan Emre Akbaba'ya Terim sahip çıktı. Terim, genç yıldıza "Moralini bozacak bir durum yok. Uzun bir süre forma giymedin ancak hem camia hem biz senin ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyor, bize katkı sağlayacaksın ve bu takımın şampiyonluğunda kritik rol oynayacaksın" diyerek destek verdi.



FATİH ÖZTÜRK ASLAN'A DOĞRU



Sözleşmesi Mayıs ayı sonunda bitecek olan Fatih Öztürk'e, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un talip olduğu ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Fatih'in ilk tercihinin kendisini Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Galatasaray olduğu ifade edidi.



KAPTAN'LA YOLA DEVAM



Fatih Terim'den sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan'a onay çıktı. Başarılı çalıştırıcının "Oyna dediğimiz zaman oynuyor. Selçuk'la burada çok şampiyonluk yaşadık onun için bize lazım" dediği ve kaptanla, anlaşması yolunda yönetime mesaj verdiği öğrenildi.



KREDİ ORANI DÜŞÜŞE GEÇTİ



Mustafa Cengiz yönetimindeki Galatasaray şirket bazında da iyi sonuçlar almaya başladı. Döviz kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 40'dan 28'e geriledi. Yıllık TL faiz maliyeti de yüzde 10 aşağı çekildi.