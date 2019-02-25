Trezeguet'e tanıdık menajer
Galatasaray’la uzun süredir ismi anılan Trezeguet; Ndiaye, Onyekuru ve Diagne’nin menajeri William D’Avila ile anlaştı.
Sarı-kırmızılıların neredeyse 1 sezondur kadrosuna katmak istediği ancak bir türlü koparamadığı Trezeguet flaş bir karara imza attı. Mısırlı yıldız, William D'Avila ile menajer olması için anlaştı. D'Avila'nın Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Onyekuru ve Diagne'nin menajerliğini yapması dikkat çekti. Trezeguet'nin Galatasaray'a gelmek istediği için kulüple yakın ilişkisi bulunan D'Avila ile anlaştığı iddia edildi. William D'Avila'nın altyapıdan isimlerle de el sıkıştığı öğrenildi. Celil, Abdussamed ve Ferhan Evren ile anlaştı.
'DROGBA'YI HEMEN ALIN'
Aslan'da uzun süre sportif direktörlük yapan Cenk Ergün, geçmişe yönelik konuştu. Başkan Ünal Aysal ile çalıştığı dönemde Didier Drogba transferini anlatan Ergün, "Bülent Tulun, Drogba'nın boşta olduğunu söyleyince Aysal, 'Hemen alın' talimatı vermişti. Biz de kısa sürede bu transferi bitirmiştik" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA KAPI İÇİN MAKALE
Çizme basını, Fatih Terim tarafından bu sezon Leipzig ile yapılan hazırlık maçında kadroya alınan 16 yaşındaki Mustafa Kapı hakkında makale yayınladı. İlk kez Jan Olde Riekerink zamanında henüz 14 yaşında A takım forması giyen Mustafa Kapı, Sivasspor maçında tarihe geçmişti. Kapı, Sivas maçında forma giyerek Galatasaray'da bir resmi maçta forma giyen en genç futbolcu unvanını almıştı. Tuttomercatoweb, Kapı'nın ilerleyen yıllarda kendinden söz ettirecek yeteneğe sahip olduğunu yazdı.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Trezeguet'e tanıdık menajer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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