Trezeguet'e tanıdık menajer

Sarı-kırmızılıların neredeyse 1 sezondur kadrosuna katmak istediği ancak bir türlü koparamadığı Trezeguet flaş bir karara imza attı. Mısırlı yıldız, William D'Avila ile menajer olması için anlaştı. D'Avila'nın Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Onyekuru ve Diagne'nin menajerliğini yapması dikkat çekti. Trezeguet'nin Galatasaray'a gelmek istediği için kulüple yakın ilişkisi bulunan D'Avila ile anlaştığı iddia edildi. William D'Avila'nın altyapıdan isimlerle de el sıkıştığı öğrenildi. Celil, Abdussamed ve Ferhan Evren ile anlaştı.

'DROGBA'YI HEMEN ALIN'



Aslan'da uzun süre sportif direktörlük yapan Cenk Ergün, geçmişe yönelik konuştu. Başkan Ünal Aysal ile çalıştığı dönemde Didier Drogba transferini anlatan Ergün, "Bülent Tulun, Drogba'nın boşta olduğunu söyleyince Aysal, 'Hemen alın' talimatı vermişti. Biz de kısa sürede bu transferi bitirmiştik" ifadelerini kullandı.



MUSTAFA KAPI İÇİN MAKALE



Çizme basını, Fatih Terim tarafından bu sezon Leipzig ile yapılan hazırlık maçında kadroya alınan 16 yaşındaki Mustafa Kapı hakkında makale yayınladı. İlk kez Jan Olde Riekerink zamanında henüz 14 yaşında A takım forması giyen Mustafa Kapı, Sivasspor maçında tarihe geçmişti. Kapı, Sivas maçında forma giyerek Galatasaray'da bir resmi maçta forma giyen en genç futbolcu unvanını almıştı. Tuttomercatoweb, Kapı'nın ilerleyen yıllarda kendinden söz ettirecek yeteneğe sahip olduğunu yazdı.