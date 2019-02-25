Kostas Mitroglou'dan aile vurgusu
Akhisarspor maçının yıldızı Mitroglou, “Arkadaşlarım bana hep destek oldu. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.
Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede 90+4. dakikada attığı golle 3 puanı getiren Kostas Mitroglou, "Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor" diye konuştu. Attığı golü anlatan golü anlatan Yunan oyuncu, "Uzun bir top geldi, Donk'un hakkını yememek lazım, pozisyonu bırakmadı. Kaleci orada bir hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu" dedi. Yıldız futbolcu, Galatasaray'da çok iyi bir ortam bulduğunu da belirterek şöyle devam etti: "Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz."
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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