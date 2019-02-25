Kostas Mitroglou'dan aile vurgusu

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede 90+4. dakikada attığı golle 3 puanı getiren Kostas Mitroglou, "Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor" diye konuştu. Attığı golü anlatan golü anlatan Yunan oyuncu, "Uzun bir top geldi, Donk'un hakkını yememek lazım, pozisyonu bırakmadı. Kaleci orada bir hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu" dedi. Yıldız futbolcu, Galatasaray'da çok iyi bir ortam bulduğunu da belirterek şöyle devam etti: "Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz."