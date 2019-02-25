Galatasaray'da pas kavgası
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'da pas kavgası

Galatasaray'da pas kavgası

kendisine pas atmayan ’ya tepki gösterdi İkili oyunun durduğu bir anda tartıştı. ayırdı.

'da golün bir türlü gelmemesi futbolcuları da gerdi. 53. dakikada sağ kanattan geldi. Boş durumdaki 'ya pası çıkarmadı içeri kesti. Mitroglou'nun vuruşu auta gitti. Faslı futbolcu bu pozisyonun ardından Brezilyalı sağ beke büyük tepki gösterdi. de bu pozisyonun ardından eldivenlerini kenara fırlattı. Kısa süre sonra oyun durdu. Burada ikili birbirinin üzerine yürüdü. Belhanda öfkesine devam ederken, kaptan devreye girerek tartışmanın daha da büyümesine engel oldu. Oyunun kalan bölümünde iki futbolcu hiçbir diyaloğa girmeden karşılaşmayı tamamladı.

MARIANO UCUZ YIRTTI

Galatasaray'da Mariano sarı kartlı oynarken hata yaptı. Rakibine geçildikten sonra arkadan bir müdahalede bulundu. Hakem Suat Arslanboğa faulü verdi. İkinci sarıyı gösterse Mariano atılacaktı. Bu arada tecrübeli sağ bek gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Erzurum'a karşı yok.

GOLLE BARIŞTILAR

Cimbom'un saha içinde kapışan iki futbolcusu Mariano ve Belhanda 90+5'te gelen golle birlikte barıştılar. İkili taraftarın hemen önündeki sevinçte bir ara takım arkadaşlarında ayrıldı ve sarılarak aralarındaki buzları erittiler. 3 puan pozu verdiler.

NAGATOMO KORKUTTU

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da Yuto Nagatomo ilk yarıda korkuttu. Japon futbolcu, 'nun sert faulüyle yerde kaldı. Bir süre yerde kalan oyuncu ardından maça devam etti. Kısa sürenin ardından yine kendini yere bıraktı. "Devam edeceğim" demesi sevindirdi.

  1. 25.2.2019
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