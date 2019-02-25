Galatasaray'da Diagne kadroda yoktu

Galatasaray'da Martin Linnes, Fernando Reges ile Mbaye Diagne, sakatlıklarından ötürü Akhisar maçının 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Linnes sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanmasından dolayı, Fernando Avrupa Ligi'nde Benfica ile İstanbul'da oynanan maçta sol arka grup kas tendonlarının yapışma tehdidinin oluşmasından, Diagne ise Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildiğinden dolayı şans bulamadı. Oyuncuların tedavisinin sürdüğü açıklandı.