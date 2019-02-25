Galatasaray'da Diagne kadroda yoktu
Senegalli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçı kadrosunda yer almadı. Linnes ve Fernando da yetişmedi.
Galatasaray'da Martin Linnes, Fernando Reges ile Mbaye Diagne, sakatlıklarından ötürü Akhisar maçının 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Linnes sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanmasından dolayı, Fernando Avrupa Ligi'nde Benfica ile İstanbul'da oynanan maçta sol arka grup kas tendonlarının yapışma tehdidinin oluşmasından, Diagne ise Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildiğinden dolayı şans bulamadı. Oyuncuların tedavisinin sürdüğü açıklandı.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Galatasaray'da Diagne kadroda yoktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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