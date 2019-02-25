Galatasaray'da Diagne kadroda yoktu
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'da kadroda yoktu

Galatasaray'da Diagne kadroda yoktu

Senegalli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçı kadrosunda yer almadı. ve da yetişmedi.

'da Martin , Reges ile Mbaye , sakatlıklarından ötürü Akhisar maçının 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Linnes sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanmasından dolayı, Fernando Avrupa Ligi'nde ile İstanbul'da oynanan maçta sol arka grup kas tendonlarının yapışma tehdidinin oluşmasından, Diagne ise Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildiğinden dolayı şans bulamadı. Oyuncuların tedavisinin sürdüğü açıklandı.

  1. 25.2.2019
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