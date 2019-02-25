Galatasaray'a engel yok
Kar yağışı tahminlerini dikkate alıp, çimlere 3 gün önce branda açan Galatasaray, Akhisar’la harika bir sahada oynadı. Sarı-kırmızılılar, rakiplerine adeta ders verdi.
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu zeminini çok iyi bir şekilde korumayı başardı. Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynanan maç sonrası yuvasının çimlerini özel bir brandayla kapatan sarı-kırmızılılar, iki gündür şiddetli yağan kar yağışına aldırmadı. Stadyumun çatısında biriken karlar, yetkililerce temizlendi. Ardından kaldırılması 2.5 saat süren brandalar dün öğle vaktinde söküldü. Böylece saha zemininde hiçbir sorun çıkmadı ve Akhisar müsabakası pırıl pırıl bir alanda oynandı.
24 BİN TARAFTARDAN DESTEK
Türk Telekom Stadyumu'nda brandalar maçtan 4 saat önce kaldırıldıktan sonra kuru bir zeminle karşılaşılmıştı. Daha sonra yağan sulu kar ile zemin altındaki ısıtmaların çalışmasıyla futbol oynamak için çok elverişli bir zemin oluştu. Galatasaray'ın bu başarısı rakip takımlara adeta ders verdi. Başakşehir'in cumartesi günü Bursaspor ile yapacağı maç kar yağışı nedeniyle dün akşama ertelenmişti. Galatasaraylı 24 bin taraftar, dün Türk Telekom Stadı'na geldi. Son dakikayla gelen gol taraftarı çıldırttı...
BAŞAKŞEHİR'E GÖNDERME
Kar yağışı nedeniyle Bursa maçı dün akşama ertelenen Başakşehir'e Galatasaray yöneticisinden gönderme geldi. Ertelenme sonraSI yönetici Mahmut Recevik, "Branda serdik. Çok önceden belliydi" diye tweet attı.
SEMİH KAYA 28 OLDU
Galatasaray'ın Sparta Prag'dan kiraladığı altyapıdan çıkan oyuncusu Semih Kaya'nın dün yaş günü kutlandı. 28 yaşına basan tecrübeli stoperin doğum günü Florya'da pasta kesilerek kutlandı.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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