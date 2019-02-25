Galatasaray'a engel yok
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'a engel yok

Galatasaray'a engel yok

Kar yağışı tahminlerini dikkate alıp, çimlere 3 gün önce branda açan , Akhisar’la harika bir sahada oynadı. Sarı-kırmızılılar, rakiplerine adeta ders verdi.

, Stadyumu zeminini çok iyi bir şekilde korumayı başardı. Avrupa Ligi'nde ile oynanan maç sonrası yuvasının çimlerini özel bir brandayla kapatan sarı-kırmızılılar, iki gündür şiddetli yağan kar yağışına aldırmadı. Stadyumun çatısında biriken karlar, yetkililerce temizlendi. Ardından kaldırılması 2.5 saat süren brandalar dün öğle vaktinde söküldü. Böylece saha zemininde hiçbir sorun çıkmadı ve Akhisar müsabakası pırıl pırıl bir alanda oynandı.

24 BİN TARAFTARDAN DESTEK

Türk Telekom Stadyumu'nda brandalar maçtan 4 saat önce kaldırıldıktan sonra kuru bir zeminle karşılaşılmıştı. Daha sonra yağan sulu kar ile zemin altındaki ısıtmaların çalışmasıyla futbol oynamak için çok elverişli bir zemin oluştu. Galatasaray'ın bu başarısı rakip takımlara adeta ders verdi. 'in cumartesi günü ile yapacağı maç kar yağışı nedeniyle dün akşama ertelenmişti. Galatasaraylı 24 bin taraftar, dün Türk Telekom Stadı'na geldi. Son dakikayla gelen gol taraftarı çıldırttı...

BAŞAKŞEHİR'E GÖNDERME

Kar yağışı nedeniyle Bursa maçı dün akşama ertelenen Başakşehir'e Galatasaray yöneticisinden gönderme geldi. Ertelenme sonraSI yönetici Mahmut Recevik, "Branda serdik. Çok önceden belliydi" diye tweet attı.

SEMİH KAYA 28 OLDU

Galatasaray'ın 'dan kiraladığı altyapıdan çıkan oyuncusu 'nın dün yaş günü kutlandı. 28 yaşına basan tecrübeli stoperin doğum günü Florya'da pasta kesilerek kutlandı.

  1. 25.2.2019
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