Fatih Terim'den totem göndermesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kolay olanı zora çevirdiklerini söyledi. Usta hoca “Bende totem yoktur. Donk’a ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet bize moral oldu” dedi.
Cimbom, Süper Lig'de Akhisar karşısında evinde zorlu anlar yaşadı. Son dakikalarda Fatih Terim, Ryan Donk'u ileri sürerek bir maçı daha çözdü. Bu sezon Antalya maçında da aynı taktiği uygulayan ve Hollandalı oyuncunun golüyle 3 puanı alan Aslan, dün de Akhisar'a karşı benzer sistemi kullandı. Donk oyuna girdikten sonra pozisyonu karıştırdı ve Mitroglu fileleri sarstı. Terim "Bende totem yoktur. Donk'a ihtiyacımız vardı. Hava toplarını alamıyorduk. Oyun buna dönmüştü" diye konuştu.
ÇİFT FORVET OLABİLİR
Fatih Terim 3 puan aldıklalrı karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Bu golün kıymetini iyi bileceğimizden emin olabilirsiniz. Önemli bir 3 puandı. Bu kadar atak arzusu daha önce bulunan bir golle daha değişik bir duruma gidebilirdi. Bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu. Bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu. Diagne ve Kostas ileride aynı anda oynayabilir, yeter ki ikisi istediğimiz gibi olsun. Yakın zamanda da olacaklarını düşünüyorum. Kazana kazana yolumuza devam etmek istiyoruz"
TERİM'DEN TESELLI
Fatih Terim, 90+5'te gelen galibiyet golünün ardından Akhisar kalecisi Milan Lukac'ın yanına gitti. İmparator, hata yapan oyuncuyu teselli etti.
MUHTEŞEM BİR DOSTLUK
Cimbom'un kazandığı bir kornerde Badou Ndiaye'nin kramponun bağcıkları çözüldü. Yardımına Akhisar'ın Ganalı hücumcusu Manu yetişti. Manu, rakip oyuncunun ayakkabısını bağladı.
'ŞANSSIZ BİR GOLDÜ'
Akhisar'ın hocası Cem Kavçak maç sonu çok üzgün olduklarını söyledi. Genç çalıştırıcı "Galatasaray ile deplasmanda oynamak kolay değil. Hava şartları da zorluydu. Maç boyunca iyi savunma yaptık. Bir anlık hatayla şanssız bir gol yedik" dedi. Kavçak, bu karşılaşmayı unutup önlerindeki maçlara bakacaklarını söyledi.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Fatih Terim'den totem göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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