Soğuk hava Galatasaray taraftarını durdurmadı
24 Şubat 2019, Pazar
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taraftarını durdurmadı

Soğuk hava Galatasaray taraftarını durdurmadı

taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

'in 23. haftasında Stadyumu'nda oynanacak olan - Akhisarspor maçı öncesi sarı-kırmızı taraftarlar stada saat 16.45'ten itibaren alınmaya başladı. Taraftarlar yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.
  1. 24.02.2019
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