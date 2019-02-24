Galatasaray'da Diagne alarmı!

Teknik Direktör Fatih Terim hem uyum sorununu atlatamayan hem de performansından memnun kalmadığı Diagne konusunda büyük şok yaşıyor. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa'dan sanki dublörü gelmiş gibi kötü oynayan Diagne'nin bir an önce Galatasaray'a alışmasını sağlamaya çalışıyor.



Diagne'yi kamuoyu ve basın önünde eleştirmemeye özen gösteren Terim'in kapalı kapılar ardında ise en fazla ilgilendiği ismin Diagne olduğu öğrenildi. Senegalli oyuncunun üzerine düşen tecrübeli hoca, ayrıca Ndiaye'den adaptasyon sürecinin kısalması için daha çok yardım istedi.

ESKİ STİLE DÖNDÜ



Diagne, istenen performansı ortaya koyamazken, yıldız eleştirilere sebep olan saçlarını değiştirdi. Örgülü saçları nedeniyle kafa toplarına hakim olamadığı yorumları yapılan Diagne, yeni stilini sosyal medya üzerinden paylaştı.



EREN'E AF YOLU AÇILACAK MI?



Diagne formsuz, Mitroglou ise hazır değil. Fatih Terim sildi ama alttan alta, "Acaba Eren affedilse fena olmaz mı?" denilmeye başlandı. Terim, golcüyü profesyonellik anlayışına uymadığı için takımda düşünmüyor. Eren ise alacağı 1.05 milyon euro'yu bırakmamak için Sion'dan gelen teklifi de reddetti.



LINNES VE FERNANDO YOK



Galatasaray'da sakatlıkları süren Linnes ve Fernando kadrodan çıkarıldı. Öte yandan dünkü idmanda ağrıları olan Diagne'nin durumu da bu sabah belli olacak. Oynamazsa yerine Sinan oynayacak.



MARIANO SINIRDA



Galatasaray'da Mariano, bugün sarı kart görmesi durumunda haftaya Erzurum'da olmayacak.



EMRE RİSKE EDİLMEYECEK



Terim'in gözü Emre Akbaba'da… Tecrübeli teknik adam, genç yıldızı, Hatay maçında 90 dakika deneyecek. Terim, şampiyonluk yolundaki son dönemece girildiği dönemde, Emre Akbaba'yı , 10 numaraya atıp, Belhanda'yı ise 8 numarada kullanmayı planlıyor... Bu nedenle genç oyuncu bugün de ilk 11'de yer almayacak.



GÖZLER KADRODA



Benfica deplasmanında Diagne, Onyekuru Feghouli ve Donk'tan memnun kalmayan Fatih Terim'in, Akhisar karşısında kadroda sürpriz değişiklikler yapabileceği bildirildi. Kanatlardan birisinde Sinan'a şans verip, forvette de Mitroglou'nu oynatabileceği ifade edildi.