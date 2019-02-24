Galatasaray'da Diagne alarmı!
Terim, bekleneni veremeyen Senegalli yıldızın takıma bir an önce uyum sağlayabilmesi için yoğun çaba harcıyor.
Teknik Direktör Fatih Terim hem uyum sorununu atlatamayan hem de performansından memnun kalmadığı Diagne konusunda büyük şok yaşıyor. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa'dan sanki dublörü gelmiş gibi kötü oynayan Diagne'nin bir an önce Galatasaray'a alışmasını sağlamaya çalışıyor.
Diagne'yi kamuoyu ve basın önünde eleştirmemeye özen gösteren Terim'in kapalı kapılar ardında ise en fazla ilgilendiği ismin Diagne olduğu öğrenildi. Senegalli oyuncunun üzerine düşen tecrübeli hoca, ayrıca Ndiaye'den adaptasyon sürecinin kısalması için daha çok yardım istedi.
ESKİ STİLE DÖNDÜ
Diagne, istenen performansı ortaya koyamazken, yıldız eleştirilere sebep olan saçlarını değiştirdi. Örgülü saçları nedeniyle kafa toplarına hakim olamadığı yorumları yapılan Diagne, yeni stilini sosyal medya üzerinden paylaştı.
EREN'E AF YOLU AÇILACAK MI?
Diagne formsuz, Mitroglou ise hazır değil. Fatih Terim sildi ama alttan alta, "Acaba Eren affedilse fena olmaz mı?" denilmeye başlandı. Terim, golcüyü profesyonellik anlayışına uymadığı için takımda düşünmüyor. Eren ise alacağı 1.05 milyon euro'yu bırakmamak için Sion'dan gelen teklifi de reddetti.
LINNES VE FERNANDO YOK
Galatasaray'da sakatlıkları süren Linnes ve Fernando kadrodan çıkarıldı. Öte yandan dünkü idmanda ağrıları olan Diagne'nin durumu da bu sabah belli olacak. Oynamazsa yerine Sinan oynayacak.
MARIANO SINIRDA
Galatasaray'da Mariano, bugün sarı kart görmesi durumunda haftaya Erzurum'da olmayacak.
EMRE RİSKE EDİLMEYECEK
Terim'in gözü Emre Akbaba'da… Tecrübeli teknik adam, genç yıldızı, Hatay maçında 90 dakika deneyecek. Terim, şampiyonluk yolundaki son dönemece girildiği dönemde, Emre Akbaba'yı , 10 numaraya atıp, Belhanda'yı ise 8 numarada kullanmayı planlıyor... Bu nedenle genç oyuncu bugün de ilk 11'de yer almayacak.
GÖZLER KADRODA
Benfica deplasmanında Diagne, Onyekuru Feghouli ve Donk'tan memnun kalmayan Fatih Terim'in, Akhisar karşısında kadroda sürpriz değişiklikler yapabileceği bildirildi. Kanatlardan birisinde Sinan'a şans verip, forvette de Mitroglou'nu oynatabileceği ifade edildi.
- 24.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Galatasaray'da Diagne alarmı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.