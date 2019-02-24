Cevat Güler'dan Galatasaray'a destek

Galatasaray'ın son yıllarda Avrupa kupalarında beklenen başarıları elde edememesine ilişkin konuşan Güler, "Sadece Galatasaray değil, ligde şampiyon olmuş ve Avrupa'ya giden takımlarda da sıkıntılar var. Ama yine bu sıkıntılar aşacak takım da Galatasaray. Ama kısa sürede böyle bir şey gözükmüyor" dedi.



DIAGNE ALIŞACAK



Güler, Diagne'nin beklentilerin altında kalıp kalmadığına ilişkin bir soruya, "Kamuoyunda böyle bir şey oluşturuluyor. Sonuçta bu sene 20, geçen sene 10 golün üzerinde gol attı. Kötü bir oyuncu değil, iyi bir santrfor ama henüz Galatasaray'a alışmış değil. Alıştığında yine atacaktır" diye cevap verdi.