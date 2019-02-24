Cevat Güler'dan Galatasaray'a destek
Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Cevat Güler, Başakşehir’in 6 puan gerisinde yer almasına rağmen sarıkırmızılıların da turunculacivertli takım kadar şampiyonluk şansının bulunduğunu söyledi.
Galatasaray'ın son yıllarda Avrupa kupalarında beklenen başarıları elde edememesine ilişkin konuşan Güler, "Sadece Galatasaray değil, ligde şampiyon olmuş ve Avrupa'ya giden takımlarda da sıkıntılar var. Ama yine bu sıkıntılar aşacak takım da Galatasaray. Ama kısa sürede böyle bir şey gözükmüyor" dedi.
DIAGNE ALIŞACAK
Güler, Diagne'nin beklentilerin altında kalıp kalmadığına ilişkin bir soruya, "Kamuoyunda böyle bir şey oluşturuluyor. Sonuçta bu sene 20, geçen sene 10 golün üzerinde gol attı. Kötü bir oyuncu değil, iyi bir santrfor ama henüz Galatasaray'a alışmış değil. Alıştığında yine atacaktır" diye cevap verdi.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Cevat Güler'dan Galatasaray'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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