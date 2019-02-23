UEFA tetikçisi Hategan – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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tetikçisi Hategan

UEFA tetikçisi Hategan

Rumenler, ’ın net golünü yiyen hakemİ eleştirdi.

Aslan, önünde tura uzaktı ancak yine de şansını denedi. Akbaba'nın attığı golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi sarı-kırmızılıların tepkisini çekmişti. Rumen basını da maçın orta hakemi Ovidiu Hategan'ı eleştirdi. Rumen hakem, kendi ülkesinde "'nde skandal ofsayt kararı", "'nın tetikçisi Hategan", "Hategan, İmarator'u sinirlendirdi", "Hategan ve ekibi maçı parçaladı" ifadeleriyle eleştirdi. Tur için deplasmanda 2 farklı galibiyete ihtiyacı olan Cimbom, 85'te Emre ile öne geçmişti ancak Hategan büyük hata yaptı.

KARTALLAR HEP TEHLİKELİYDİ
'ın Benfica'ya elendiği maç dış basında da geniş yer buldu. Correio da Manha 'Kartallar' lakaplı Benfica'yı övdü. "Kartallar her zaman G.Saray'a göre daha tehlikeliydi. Rakibi her an kontrolü altında tuttu" dedi. O Jogo "Benfica, G.Saray karşısında hata yapmadı. Evinde gol atamamasına rağmen turu geçti" ifadelerine yer verildi.

KUPA 2'DE VAR YOK!
UEFA, bazı statların yetersizliği ve hakem sayısının az olması sebebiyle Avrupa Ligi'nde VAR kullanmıyor. Sadece finalde olacak.

GOL YOK TUR VAR
ZAP isimli Portekiz sitesi, Benfica'nın Galatasaray'a karşı kusursuz bir savunma yaptığını yazdı. Haberde "Kartallar turladı. Mükemmel oyun. Gol yok ama tur var" ifadelerine yer verildi. Kupayı alabilecek takımlar arasında gösterildi.

  1. 23.2.2019
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