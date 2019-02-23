UEFA tetikçisi Hategan
Rumenler, Galatasaray’ın net golünü yiyen hakemİ eleştirdi.
Aslan, Benfica önünde tura uzaktı ancak yine de şansını denedi. Emre Akbaba'nın attığı golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi sarı-kırmızılıların tepkisini çekmişti. Rumen basını da maçın orta hakemi Ovidiu Hategan'ı eleştirdi. Rumen hakem, kendi ülkesinde "Avrupa Ligi'nde skandal ofsayt kararı", "UEFA'nın tetikçisi Hategan", "Hategan, İmarator'u sinirlendirdi", "Hategan ve ekibi maçı parçaladı" ifadeleriyle eleştirdi. Tur için deplasmanda 2 farklı galibiyete ihtiyacı olan Cimbom, 85'te Emre ile öne geçmişti ancak Hategan büyük hata yaptı.
KARTALLAR HEP TEHLİKELİYDİ
Galatasaray'ın Benfica'ya elendiği maç dış basında da geniş yer buldu. Correio da Manha 'Kartallar' lakaplı Benfica'yı övdü. "Kartallar her zaman G.Saray'a göre daha tehlikeliydi. Rakibi her an kontrolü altında tuttu" dedi. O Jogo "Benfica, G.Saray karşısında hata yapmadı. Evinde gol atamamasına rağmen turu geçti" ifadelerine yer verildi.
KUPA 2'DE VAR YOK!
UEFA, bazı statların yetersizliği ve hakem sayısının az olması sebebiyle Avrupa Ligi'nde VAR kullanmıyor. Sadece finalde olacak.
GOL YOK TUR VAR
ZAP isimli Portekiz sitesi, Benfica'nın Galatasaray'a karşı kusursuz bir savunma yaptığını yazdı. Haberde "Kartallar turladı. Mükemmel oyun. Gol yok ama tur var" ifadelerine yer verildi. Kupayı alabilecek takımlar arasında gösterildi.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
UEFA tetikçisi Hategan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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