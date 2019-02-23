Muslera’ya terapi – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Muslera’ya terapi

Muslera’ya terapi

Cimbom'un Uruguaylı eldiveni , maçında 24 pas hatası yaptı.

Cimbom'un Uruguaylı eldiveni , maçında 24 pas hatası yaptı. Takım arkadaşları sürekli onun rakibe teslim ettiği topları geri kazanmak için uğraşıyor. 'in de bu durumdan memnun olmadığı ve kaleci antrenörü ile görüştüğü öğrenildi. Terim'in "Topu oyuna ayakla sokmasına özel olarak çalışın. Top bizde kalmalı. Rakibe verdiğimizde oyunumuz bozuluyor" dediği öğrenildi. Taffarel de Muslera ile özel olarak ilgilenecek.

  1. 23.2.2019
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