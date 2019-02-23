Muslera’ya terapi
Cimbom'un Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, Benfica maçında 24 pas hatası yaptı.
Cimbom'un Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, Benfica maçında 24 pas hatası yaptı. Takım arkadaşları sürekli onun rakibe teslim ettiği topları geri kazanmak için uğraşıyor. Fatih Terim'in de bu durumdan memnun olmadığı ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile görüştüğü öğrenildi. Terim'in "Topu oyuna ayakla sokmasına özel olarak çalışın. Top bizde kalmalı. Rakibe verdiğimizde oyunumuz bozuluyor" dediği öğrenildi. Taffarel de Muslera ile özel olarak ilgilenecek.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Muslera’ya terapi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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