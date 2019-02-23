Muslera’ya terapi

Cimbom'un Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, Benfica maçında 24 pas hatası yaptı. Takım arkadaşları sürekli onun rakibe teslim ettiği topları geri kazanmak için uğraşıyor. Fatih Terim'in de bu durumdan memnun olmadığı ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile görüştüğü öğrenildi. Terim'in "Topu oyuna ayakla sokmasına özel olarak çalışın. Top bizde kalmalı. Rakibe verdiğimizde oyunumuz bozuluyor" dediği öğrenildi. Taffarel de Muslera ile özel olarak ilgilenecek.