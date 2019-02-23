Kükremeyi unuttular

Aslan, Avrupa arenasında kötü bir sezonu daha geride bıraktı. 2014-15'te Devler Ligi'nde sonuncu oldu. Bir sezon sonra Devler Ligi'nde üçüncü oldu. Avrupa Ligi'nde Lazio'ya elendi. 2016-17 sezonunda men yiyen Cimbom 2017-18'de ise Östersunds faciası yaşamıştı. Bu yıl da Mart'ı göremeden elendi.



TEK TESELLİ MARCAO OLDU

Aslan, Avrupa macerasına "Elveda" dedi, geceden geriye umut veren Marcao kaldı. 75 kez topla buluşan Brezilyalı stoper yüzde 94.7'lik pas isabetiyle oynadı. Maç boyunca 10 ikili mücadele kazandı. Rakibe havadan hiç geçit vermedi. Girdiği hava toplarının tamamını aldı. 5 defa da top uzaklaştırarak güven verdi.



BALLI BENFİCA

Avrupa Ligi'nde Cimbom'u eleyen Benfica iyi bir kura çekti. Seri başı uygulamasının devre dışı olduğu son 16 turunda Portekiz temsilcisi güçlü ekiplerden sıyrılarak Dinamo Zagreb'i çekti. Maçlar 7 ve 14 Mart'ta oynaracak. Final Bakü'de.



BAKÜ ÜZÜLDÜ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kupa 2'ye vedası, Azerbaycan'da da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Bakü'deki finalde bir Türk takımını finalde görmek isteyen Azeriler önce Kanarya'nın ardından da sarı-kırmızılıların kupaya veda etmesine üzüldü.