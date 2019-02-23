İstanbul’a hayranlar

Aslan'ın basketboldaki iki yıldızı Aaron Harrison ve Nigel Hayes, GS TV'ye konuk oldu. Süper ikili "Galatasaray forması giydiğimiz için mutluyuz. Boş vakitlerimizde İstanbul'un turistik yerlerini geziyoruz. Mükemmel bi şehir. F.Bahçe maçında müthiş bir taraftar önünde oynadık. Çok gürültülüydü . Hedefimiz ligi mümkün olan en yüksek basamakta tamamlamak" dediler.