İstanbul’a hayranlar
Aslan'ın basketboldaki iki yıldızı Aaron Harrison ve Nigel Hayes, GS TV'ye konuk oldu.
Aslan'ın basketboldaki iki yıldızı Aaron Harrison ve Nigel Hayes, GS TV'ye konuk oldu. Süper ikili "Galatasaray forması giydiğimiz için mutluyuz. Boş vakitlerimizde İstanbul'un turistik yerlerini geziyoruz. Mükemmel bi şehir. F.Bahçe maçında müthiş bir taraftar önünde oynadık. Çok gürültülüydü . Hedefimiz ligi mümkün olan en yüksek basamakta tamamlamak" dediler.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
İstanbul’a hayranlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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