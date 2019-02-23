İstanbul’a hayranlar – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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’a hayranlar

İstanbul’a hayranlar

Aslan'ın basketboldaki iki yıldızı ve , 'ye konuk oldu.

Aslan'ın basketboldaki iki yıldızı ve , 'ye konuk oldu. Süper ikili " forması giydiğimiz için mutluyuz. Boş vakitlerimizde 'un turistik yerlerini geziyoruz. Mükemmel bi şehir. F.Bahçe maçında müthiş bir taraftar önünde oynadık. Çok gürültülüydü . Hedefimiz ligi mümkün olan en yüksek basamakta tamamlamak" dediler.

  1. 23.2.2019
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