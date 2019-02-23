Işıl Alben 33 yaşında
Aslan'ın kadın basketbol takımının kaptanı Işıl Alben 33 yaşına bastı.
Aslan'ın kadın basketbol takımının kaptanı Işıl Alben 33 yaşına bastı. Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından tecrübeli oyun kurucunun yeni yaşını kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Işıl'ı mesaj yağmuruna tuttu.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Işıl Alben 33 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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