Işıl Alben 33 yaşında – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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33 yaşında

Işıl Alben 33 yaşında

Aslan'ın takımının kaptanı 33 yaşına bastı.

Aslan'ın takımının kaptanı 33 yaşına bastı. Kulübü, sosyal medya hesaplarından tecrübeli oyun kurucunun yeni yaşını kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Işıl'ı mesaj yağmuruna tuttu.

  1. 23.2.2019
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