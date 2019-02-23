Gomis’in sevincinde korktu

Al-Hılal'in Al İttihad'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atan eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, klasik sevincini yaparken top toplayıcı çocuğu korkuttu. Yıldız forvet mücadele sonunda, kendisinden korkan çocuğun yanına giderek onun gönlünü aldı. Formasını çıkarıp verdi ve öptü. Bafetimbi Gomis bu sezon 22 karşılaşmada 19 gol atıp 6 da asist yaptı.