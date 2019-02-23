Gomis’in sevincinde korktu
Al-Hılal'in Al İttihad'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atan eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, klasik sevincini yaparken top toplayıcı çocuğu korkuttu.
Al-Hılal'in Al İttihad'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atan eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, klasik sevincini yaparken top toplayıcı çocuğu korkuttu. Yıldız forvet mücadele sonunda, kendisinden korkan çocuğun yanına giderek onun gönlünü aldı. Formasını çıkarıp verdi ve öptü. Bafetimbi Gomis bu sezon 22 karşılaşmada 19 gol atıp 6 da asist yaptı.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Gomis’in sevincinde korktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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