Gomis’in sevincinde korktu – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Gomis’in sevincinde korktu

’in sevincinde korktu

Gomis’in sevincinde korktu

Al-Hılal'in Al İttihad'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atan eski , klasik sevincini yaparken top toplayıcı çocuğu korkuttu.

Al-Hılal'in Al İttihad'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 1 gol atan eski , klasik sevincini yaparken top toplayıcı çocuğu korkuttu. Yıldız forvet mücadele sonunda, kendisinden korkan çocuğun yanına giderek onun gönlünü aldı. Formasını çıkarıp verdi ve öptü. Bafetimbi Gomis bu sezon 22 karşılaşmada 19 gol atıp 6 da asist yaptı.

  1. 23.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gomis’in sevincinde korktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN