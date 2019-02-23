Gelir 38.5 milyon Euro – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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38.5 milyon Euro

Gelir 38.5 milyon Euro

, Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmedi. Kasaya toplam 38.5 milyon euro para girdi

, şampiyon olduğu sezonun ardından Devler Ligi'ne direkt vize almıştı. Ancak Avrupa macerası fazla uzun sürmedi. Bu sezon 'nden 3. olarak elenen , 2000 yılında müzesine götürdüğü Kupa 2'yi bir kez daha kazanmak istiyordu. Onda da engeline takıldı. Sarı-kırmızılılar, böylece Avrupa'da Mart ayını göremezken bu sezon kasasına 38.5 milyon euro koydu. Bunun payı Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonundan 37.7 milyon euro'yu kasasına koymayı başardı. Aslan, Devler Ligi'nde grupları aşsa, kazanacağı para 50 milyon euro'yu bulacaktı. Cimbom, 'nden ise sadece 800 bin euro para aldı.

GELİR KALEMLERİ
Devler Ligi katılım 15.25 milyon euro
Devler Ligi performans 4.05 milyon euro
Devler Ligi katsayı 9.97 milyon euro
Devler Ligi yayın 8.5 milyon euro
Avrupa Ligi katılım 500 Bin euro
Avrupa Ligi yayın 300 bin euro

TOPLAM: 38.57 MİLYON EURO

  1. 23.2.2019
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