Gelir 38.5 milyon Euro
Galatasaray, Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmedi. Kasaya toplam 38.5 milyon euro para girdi
Galatasaray, şampiyon olduğu sezonun ardından Devler Ligi'ne direkt vize almıştı. Ancak Avrupa macerası fazla uzun sürmedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak elenen Cimbom, 2000 yılında müzesine götürdüğü Kupa 2'yi bir kez daha kazanmak istiyordu. Onda da Benfica engeline takıldı. Sarı-kırmızılılar, böylece Avrupa'da Mart ayını göremezken bu sezon kasasına 38.5 milyon euro koydu. Bunun Aslan payı Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonundan 37.7 milyon euro'yu kasasına koymayı başardı. Aslan, Devler Ligi'nde grupları aşsa, kazanacağı para 50 milyon euro'yu bulacaktı. Cimbom, Avrupa Ligi'nden ise sadece 800 bin euro para aldı.
GELİR KALEMLERİ
Devler Ligi katılım 15.25 milyon euro
Devler Ligi performans 4.05 milyon euro
Devler Ligi katsayı 9.97 milyon euro
Devler Ligi yayın 8.5 milyon euro
Avrupa Ligi katılım 500 Bin euro
Avrupa Ligi yayın 300 bin euro
TOPLAM: 38.57 MİLYON EURO
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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