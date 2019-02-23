Galatasaray ile Akhisarspor 14. maça çıkıyor
23 Şubat 2019, Cumartesi
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ile Akhisarspor 14. maça çıkıyor

Galatasaray ile Akhisarspor 14. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan 13 lig maçından 11'ini , 2'sini Akhisarspor kazandı - 'da yapılan 6 maçta da galip gelen Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi

İki takım arasında geride kalan 13 lig maçından 11'ini , 2'sini Akhisarspor kazandı - 'da yapılan 6 maçta da galip gelen Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi

Galatasaray ile Akhisarspor, 'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 11'ini Galatasaray, 2'sini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 15 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında yapılan maçta Akhisarspor evinde 3-0 galip geldi.

İstanbul'da yapılan 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi.

Öte yandan, iki takım bu sezon başında maçında karşılaştı. 'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

  1. 23.02.2019
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