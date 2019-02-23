Galatasaray ile Akhisarspor 14. maça çıkıyor
İki takım arasında geride kalan 13 lig maçından 11'ini Galatasaray, 2'sini Akhisarspor kazandı - İstanbul'da yapılan 6 maçta da galip gelen Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi
Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.
Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 11'ini Galatasaray, 2'sini Akhisarspor kazandı.
Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 15 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında yapılan maçta Akhisarspor evinde 3-0 galip geldi.
İstanbul'da yapılan 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi.
Öte yandan, iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Galatasaray ile Akhisarspor 14. maça çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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