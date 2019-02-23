Akbaba çok hırslı

Ağır sakatlığı sonrası fiziksel olarak hazır duruma gelemeyen ve bu sebeple Fatih Terim'in istediği süreleri veremediği Emre Akbaba özel çalışıyor. Bireysel idmanlarla takım arkadaşlarının seviyesine gelmek için büyük uğraş veriyor. Çok hırslı olan Emre, fiziksel bakımdan toparlandığı anda Diagne de daha işler hale gelecek.