Akbaba çok hırslı – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Akbaba çok hırslı

Akbaba çok hırslı

Ağır sakatlığı sonrası fiziksel olarak hazır duruma gelemeyen ve bu sebeple 'in istediği süreleri veremediği Akbaba özel çalışıyor.

Ağır sakatlığı sonrası fiziksel olarak hazır duruma gelemeyen ve bu sebeple 'in istediği süreleri veremediği Akbaba özel çalışıyor. Bireysel idmanlarla takım arkadaşlarının seviyesine gelmek için büyük uğraş veriyor. Çok hırslı olan Emre, fiziksel bakımdan toparlandığı anda Diagne de daha işler hale gelecek.

  1. 23.2.2019
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