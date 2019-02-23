Akbaba çok hırslı
Ağır sakatlığı sonrası fiziksel olarak hazır duruma gelemeyen ve bu sebeple Fatih Terim'in istediği süreleri veremediği Emre Akbaba özel çalışıyor.
Ağır sakatlığı sonrası fiziksel olarak hazır duruma gelemeyen ve bu sebeple Fatih Terim'in istediği süreleri veremediği Emre Akbaba özel çalışıyor. Bireysel idmanlarla takım arkadaşlarının seviyesine gelmek için büyük uğraş veriyor. Çok hırslı olan Emre, fiziksel bakımdan toparlandığı anda Diagne de daha işler hale gelecek.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Akbaba çok hırslı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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