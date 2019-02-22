Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekibin Faslı futbolcu Younes Belhanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Benfica ile oynadıkları İki maçta da hakem hatalarının yaşandığını söyleyen Belhanda, "İlk maçta hakem hataları maçı direkt etkiledi. Penaltı olmaması gerekirken 1-0 yeni duruma düştük. Bugün de yine aynı şekilde. Pozisyonu tekrardan izlemedik. Gol mü değil mi bilmiyorum ama hakem hataları oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, bunlara da katlanacağız" diye konuştu.
"FARKI KAPATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
Ligde yaşanan şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Belhanda, "6 puan fark, önemli bir fark ancak kapatılamayacak bir fark değil. Medipol Başakşehir'i sahamızda konuk edeceğiz. Sahamıza gelip oynamak hiç de kolay olmayacak, sezon sonuna kadar birçok maç var. Sezon sonuna kadar farkı kapatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 10:16
-
Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı
Toplam 2
Yorum
emre forvete yanlıs ısım almısız yazık
-
Yanal’ın jübilesi!
Toplam 1
Yorum
Sefer Ali Koç hep destek tam destek takım düşsene 40000 seyirci gelecek şaşırıyorsun dimi kızıyorsun dimi kızma O iş aş veriyor Sevap
-
Yabancı
Toplam 1
Yorum
Ahmet Her programda 40 sefer ilginç 50 sefer enteresan kelimelerini söylüyorsun .Çok enteresan çok ilginç hocam ilginç ama değilmi çok enteresan
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.