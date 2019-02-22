Unutulmaz – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Unutulmaz

Unutulmaz

Eski Galatasaraylı , “’deki o şampiyonluk unutulmaz” diye konuştu.

ve başta birçok takımda forma giyen , kariyerinin ilginç anlarını paylaştı. Konumuz Ne TV'den Atakan Kurt'un sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Engin Baytar, 'deki şampiyonluğun unutulmaz olduğunu söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ile Kadıköy'deki şampiyonluk unutulmaz. F.Bahçe ile berabere kalıp şampiyonluk turu attığımız maçta son düdük çalmasına rağmen biz 'la saha ortasında pas kavgası yapıyorduk. Ben ona küfrediyordum, o da beni sarsıp 'Oğlum maç bitti şampiyonuz' diyordu" ifadelerini kullandı.

  1. 22.2.2019
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