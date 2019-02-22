Unutulmaz
Eski Galatasaraylı Engin Baytar, “Kadıköy’deki o şampiyonluk unutulmaz” diye konuştu.
Galatasaray ve Trabzonspor başta birçok takımda forma giyen Engin Baytar, kariyerinin ilginç anlarını paylaştı. Konumuz Ne TV'den Atakan Kurt'un sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Engin Baytar, Kadıköy'deki şampiyonluğun unutulmaz olduğunu söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ile Kadıköy'deki şampiyonluk unutulmaz. F.Bahçe ile berabere kalıp şampiyonluk turu attığımız maçta son düdük çalmasına rağmen biz Selçuk İnan'la saha ortasında pas kavgası yapıyorduk. Ben ona küfrediyordum, o da beni sarsıp 'Oğlum maç bitti şampiyonuz' diyordu" ifadelerini kullandı.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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