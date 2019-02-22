Galatasaray ve Trabzonspor başta birçok takımda forma giyen Engin Baytar, kariyerinin ilginç anlarını paylaştı. Konumuz Ne TV'den Atakan Kurt'un sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Engin Baytar, Kadıköy'deki şampiyonluğun unutulmaz olduğunu söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ile Kadıköy'deki şampiyonluk unutulmaz. F.Bahçe ile berabere kalıp şampiyonluk turu attığımız maçta son düdük çalmasına rağmen biz Selçuk İnan'la saha ortasında pas kavgası yapıyorduk. Ben ona küfrediyordum, o da beni sarsıp 'Oğlum maç bitti şampiyonuz' diyordu" ifadelerini kullandı.