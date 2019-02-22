THY’den özel sefer

Portekiz'e gitmek isteyen taraftarların 13.00'teki uçağı sis nedeniyle iptal edildi. Taraftarların maçı kaçırma ihtimali ortaya çıkınca Galatasaray'ın ana ulaşım sponsoru THY devreye girdi. THY, kafileyi maç sonrası İstanbul'a getirmek üzere Lizbon'a göndereceği 19.05 charter seferini açtı. Sefer de 15.45'e alındı ve taraftarlar yola çıktı. Öte yandan Maçtan önce Lizbon'da toplanan sarı-kırmızılıların olduğu bölgede polis havaya ateş açtı. Taraftarlar bu harekete anlam veremezken, tartışma yaşandı.