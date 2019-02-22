THY’den özel sefer
Portekiz'e gitmek isteyen taraftarların 13.00'teki uçağı sis nedeniyle iptal edildi.
Portekiz'e gitmek isteyen taraftarların 13.00'teki uçağı sis nedeniyle iptal edildi. Taraftarların maçı kaçırma ihtimali ortaya çıkınca Galatasaray'ın ana ulaşım sponsoru THY devreye girdi. THY, kafileyi maç sonrası İstanbul'a getirmek üzere Lizbon'a göndereceği 19.05 charter seferini açtı. Sefer de 15.45'e alındı ve taraftarlar yola çıktı. Öte yandan Maçtan önce Lizbon'da toplanan sarı-kırmızılıların olduğu bölgede polis havaya ateş açtı. Taraftarlar bu harekete anlam veremezken, tartışma yaşandı.
- 22.2.2019
-
Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
-
Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
-
Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
THY’den özel sefer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.