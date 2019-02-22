THY’den özel sefer – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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’den özel sefer

THY’den özel sefer

Portekiz'e gitmek isteyen taraftarların 13.00'teki uçağı sis nedeniyle iptal edildi.

Portekiz'e gitmek isteyen taraftarların 13.00'teki uçağı sis nedeniyle iptal edildi. Taraftarların maçı kaçırma ihtimali ortaya çıkınca 'ın ana ulaşım sponsoru devreye girdi. THY, kafileyi maç sonrası 'a getirmek üzere Lizbon'a göndereceği 19.05 charter seferini açtı. Sefer de 15.45'e alındı ve taraftarlar yola çıktı. Öte yandan Maçtan önce Lizbon'da toplanan sarı-kırmızılıların olduğu bölgede polis havaya ateş açtı. Taraftarlar bu harekete anlam veremezken, tartışma yaşandı.

  1. 22.2.2019
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