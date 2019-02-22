Marcao duvarı
Galatasaray'da, Benfica karşısında Marcao, ilk maçtaki büyük hatasını unutturan bir performans ortaya koydu.
Galatasaray'da, Benfica karşısında Marcao, ilk maçtaki büyük hatasını unutturan bir performans ortaya koydu. İstanbul'da Seferovic'in golünde hamle hatası yapan Brezilyalı stoper çok eleştirilmişti. Portekiz'deki rövanşta ise sahada ayak basmadık yer bırakmayan 22 yaşındaki futbolcu, 4. dakikada sarı kart görmesine rağmen Benfica forvetlerine geçit vermedi. Partneri Luyindama ile uyumlu bir görüntü çizen Marcao, duran toplarda hücuma çıkarak gol de aradı.
"İYİYDİK AMA OLMADI"
Galatasaray'ın etkili isimlerinden Marcao, "Benfica'yı iyi durdurduk, iyi kontrol ettik, top bizdeyken de iyi işler yaptık. Birkaç önemli pozisyonumuz vardı, son vuruşlarda daha etkili olabilirdik. Ne yazık ki şu an Avrupa'nın dışında kaldık" dedi.
- 22.2.2019
-
Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
-
Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
-
Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
Marcao duvarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.