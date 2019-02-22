"Lig maçını düşünüyoruz"
Sakatlığını tamamen atlatan ve dünkü maçta ilk 11'de başlayan Mariano, hakemle ilgili kararı kamuoyuna bıraktığını söyledi.
Sakatlığını tamamen atlatan ve dünkü maçta ilk 11'de başlayan Mariano, hakemle ilgili kararı kamuoyuna bıraktığını söyledi. Brezilyalı sağ bek, artık ligdeki Akhisar maçını düşündüklerini kaydetti. Mariano, "Yeni stoperlerin bize katkısı tartışılmaz" dedi.
HAKEMLER CAN YAKTI
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, iki maçtaki hakemlerin verdiği hatalı kararlara tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi, "Çok üzgünüz. Rakibin çok fazla hak ettiğini düşünmüyorum. İlk maçta hak ettiğimiz bir oyun ve haksız penaltıyla kaybettik. Bugün baktığınızda gol attık ama ofsayt yüzünden iptal oldu. Başkalarının verdiği kararlar sayesinde elenmek canımızı acıttı. Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın olması UEFA'da olmaması kesinlikle adaletsizlik. Siz demek ki UEFA Avrupa Ligi'ni önemsemiyorsunuz" şeklinde konuştu.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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