"Lig maçını düşünüyoruz" – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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"Lig maçını düşünüyoruz"

"Lig maçını düşünüyoruz"

Sakatlığını tamamen atlatan ve dünkü maçta ilk 11'de başlayan , hakemle ilgili kararı kamuoyuna bıraktığını söyledi.

Sakatlığını tamamen atlatan ve dünkü maçta ilk 11'de başlayan , hakemle ilgili kararı kamuoyuna bıraktığını söyledi. Brezilyalı sağ bek, artık ligdeki Akhisar maçını düşündüklerini kaydetti. Mariano, "Yeni stoperlerin bize katkısı tartışılmaz" dedi.

HAKEMLER CAN YAKTI
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, iki maçtaki hakemlerin verdiği hatalı kararlara tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi, "Çok üzgünüz. Rakibin çok fazla hak ettiğini düşünmüyorum. İlk maçta hak ettiğimiz bir oyun ve haksız penaltıyla kaybettik. Bugün baktığınızda gol attık ama ofsayt yüzünden iptal oldu. Başkalarının verdiği kararlar sayesinde elenmek canımızı acıttı. Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın olması UEFA'da olmaması kesinlikle adaletsizlik. Siz demek ki UEFA Avrupa Ligi'ni önemsemiyorsunuz" şeklinde konuştu.

  1. 22.2.2019
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